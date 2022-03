Стальное сорокалетие музыка легион Давненько не бывал я на таких концертах. Многолюдных и громких. Даже точно скажу – с какого года и с какой публикации в «ЛР» не бывал в этом зале – с 2017-го, когда вышла моя рецензия на «Минные поля свободы», альбом «Электропартизан» и сами они проводили концерт-презентацию двойного альбома-трибьюта «Дух противоречия» (где их песни пели другие, питерские в основном, группы). Практика коллективного переживания единства с рок-группой кажется нынче чем-то почти архаическим – из 80-х, 90-х и немного нулевых. Что-то произошло в обществе, минимизирующее подобные эмоции – желание петь любимые и незнакомые, новые песни громко, вместе с любимой рок-группой и её поклонниками. Но случай потребовал присутствовать и радоваться за старших «железных» товарищей – полный зал! Когда-то Александр Казинцев назвал сходное явление иного порядка в статье «возвращением масс» (в политику). Юбилей группы – повод достаточный. Не так много у нас «металлических» групп такого высокого уровня, и стартовавших столь давно и достойно. «Ария», «Мастер» и… «Легион». Ещё «Чёрный кофе», конечно, куда же без него – первый винил многих советских металлистов. Не могу сказать, что внимательно следил за судьбой «Легиона» в 90-х и нулевых, когда сам выступал со своей зародившейся так же в школе группой – но по афишам, по публикациям ощущалось конечно старшинство некое… Помню в журнале «Фанограф», кажется, фотосессию группы – на новеньком остеклённом пешеходном мосту у Киевского вокзала так уверенно смотрелись они!.. …1982-й, ещё жив Брежнев, я только пошёл в школу на улице Воровского. А где-то на окраине неуёмно расширяющейся новостройками Москвы, в Перово – с 1981-го уже знакомились, общались, репетировали старшеклассники (дебютный концерт прошёл в родной 423-й школе), парни из группы, которая вскоре обретёт название «Легион». Свои выступления группа проводила в соответствии с духом времени там, где её ждали – иногда в парках, на танцплощадках, затем репетировать переехали «поцентрЕе», в ДК завода «Серп и молот». Из того, первого состава сейчас в «Легионе» только Алексей Булгаков - вокалист, автор песен, «брендменеджер», как назвали бы за границей его. В группе сменилось несколько поколений музыкантов, но звучит она молодо, чисто, свежо, остро, весомо – как звонкая сталь, не поддающаяся коррозии, прорезающая воздух времени. В голосе Булгакова есть удивительно мягкие обертона, тяжёлому металлу вообще не свойственные, роднящие его вокальный стиль с классикой. Никакой напускной «хрипотцы», никакой рисовки – вообще работа «Легиона» на сцене отличает группу от многих «постановочных» аналогов новых поколений. Ничего лишнего! Видно, что удовольствие от игры, от громкой синхронизации в ритмах своих песен захватывает, как единый сплав, весь коллектив – этот миг и поток энергии наблюдать может только живой зритель концерта, близкий к сцене. Выступление в честь 40-летия включало ретроспективу всех альбомов группы – которых я насчитал четырнадцать, если не считать «малых форм» и совместных с другими музыкантами альбомов Булгакова. Первый же вопрос за кулисами я задал, конечно, основному юбиляру, Алексею Булгакову: - Сорокалетие группы какие чувства и настроения пробуждает в металлической душе? Нет желания, перефразируя Маяковского, пересчитать седые волоски души? - Думаю, ничего страшного! Большой срок, есть что вспомнить, много альбомов за это время записано, много событий произошло – событий, так или иначе совпавших с ритмами времени, отразивших очень разные времена. Но самое главное, думаю, что мы до сих пор в строю, и признаков старения нет. Продолжаем заниматься хэвиметал-музыкой! - Поскольку у вас были пересечения и с «Арией», и с другими классиками отечественного металла, а начинали вы практически одновременно с «новой волной британского тяжёлого металла», - каких вип-гостей хотелось бы условно видеть на 40-летии группы? Чьи глаза должны светить на сцену? - Мне как певцу хотелось бы видеть (если независимо от того, кто жив, кто мёртв) в первую очередь Ронни Джеймса Дио, Йена Гиллана, Брюса Диккинсона, Грэма Боннета, Джо Линна Тёрнера. Это из тех, кто повлиял на меня – на мой вкус, но моё мировоззрение. - Раз уж заговорили о Диккинсоне (Iron Maiden) – например, «Арию» всю жизнь обвиняют, что они копируют этих англичан, прямо даже влияние конкретных песен слышно, а «арийцы» утверждают что слушали только Led Zeppelin... На майке бессменного с 1992-го года басиста «Легиона» Стаса Козлова, помню, не раз красовался логотип других основателей «Новой британской железной волны» (Judas Priest) – каково ваше отношение к ним всем? Было ли желание петь на английском на раннем этапе? Я-то знаю, что вы к русскоязычной культуре металла изначально примкнули – первые альбомы, «Битва» (1984) и «Апокалипсис» (1986) писались на русском… - Было желание петь на английском. Правда, не с самого начала. Желание было и мы его реализовали – пластинка «Knights of Cross» (Крестоносцы) вышла в 1994-м у Бориса Зосимова на Polygram-records. Так же есть демо-запись «Second Creation» (1995), где четыре песни на английском, выдержанные в духе пластинки 94-го. Стиль – более прогрессивный металл, если вникать в нюансы с технической стороны. С нашим гитаристом Сергеем Салкиным мы в 1991-м году рвались покорять запад, как большинство наших металлистов. У нас было записано три песни на студии в Сокольниках – помню, в 1990-м году летом писали. Медляк «So late» (слишком поздно), «Heart of fire» и «Confessions to fire» – Сергей, кстати, писал тексты… - Но это общая тенденция была – вспомним «Мастер», который после выступлений «там», за границей, целый альбом англоязычный записал «Разговор с дьяволом», и только в 1995-м на русском «Песни мёртвых» (мой любимый альбом после «С петлёй на шее»)… Все вчерашние соврокеры почему-то были уверены, что стали частью англоязычного рока, большого мира, и петь надо на английском. Знаю, что в 1991-м, в роковом августе у вас было как раз расставание с гитаристом, Сергеем Салкиным. Как это было - и было ли хорошо? - Ну вот как раз если во всём континууме жизни «Легиона» смотреть – то все перемены только к худшему ведут. Когда есть стабильный состав, естественно есть стабильный творческий подъём, концерты – движение вперёд. Примером тому - Iron Maiden. У них с 1982-го Диккинсон, только с 1994 по 1999-й его Блэйз Бэйли замещал, и всё. И стабильность повлияла на их успех, как коммерческий, так и творческий – вероятно, между ними воцарилась некая «химия», и с начала 1980-х по нынешние дни они работают неустанно, плодовито. Возвращаясь к нашей истории – в 1991-м же в стране были перемены, серьёзные. Воинственные перемены, я сказал бы. Не до музыки было. Но, слава богу, этот период продлился недолго – и в 1992-м мы познакомились с гитаристом Юрием Крюковым, с ним записали к 1994-му вышеупомянутую «Knights of Cross». Тенденция покорить Европу была сохранена… Помню, мы демо-кассеты записывали, рассылали через нашу почту по западным звукозаписывающим лэйблам, нам никто не отвечал. Тогда многие пробовали найти себя за пределами родины – тот же Валерий Гаина («Круиз»), и у него получилось. Прижился там, пишет музыку для фильмов, насколько я знаю. Гитарные уроки по видео даёт – как-то видел его стрим... Ну, а в принципе кроме «Парка Горького» никто там не осел. - Хотя, тот же басист и вокалист «Парка» Маршал – как ведущий и шоумен свою аудиторию здесь, в России вновь нашёл, вследствие чего и переехал… - Самое главное, что для нас эти потуги на стадии начинания заглохли. Мы не уезжали на Запад, и времени в связи с этим особо много не потеряли. Но стабильному нашему творческому (коммерческий вытекает и творческого, наоборот не бывает) успеху, конечно, мешали перемены в стране. Как говорится, не дай вам бог жить в эпоху перемен. - Что сотряслись основы – повлияло и на состав и на песни даже… Я же по книге-биографии группы «Рыцари Легиона» знаю, что наибольшие заработки с концертов, поездки по всему СССР у вас были в период, когда вы вступили в Московскую рок-лабораторию? - Конечно, восьмидесятые дали нам ту первоначальную аудиторию, которую потом вряд ли бы мы завоевали. И ничего хорошего в итоге не дали все перемены. Повлияли они на многое – на отношение к себе и другим. В себя удалось прийти группе примерно только к 1998 году. - Это когда уже Стас на бас-гитаре был? - Да, с ним мы с 1992 года! С тех пор вот подписывает диски (смеясь – в сторону басиста оставляющего автографы на буклетах свежего альбома 2022 года). Мы пытались стабилизировать состав, насколько возможно было, но время было чрезвычайно турбулентное. - Ваш манёвр в сторону «Арии» того же периода, середины 90-х - когда вашим голосом были записаны несколько песен с альбома «Ночь короче дня», - что это было? Я-то лично считаю, что гораздо лучше Кипелова и уж тем более Беркута спетая вашим голосом прозвучала титульная и «Ангельская пыль». Сильно издали, отсюда глядя туда сквозь толщу 30 лет – это было из разряда сейсмических сотрясений? - Да, было дело: в телепередаче «Виниловые джунгли» меня даже представили как нового вокалиста «Арии». Перемены в составе, опять же оглядываясь назад, - всегда к худшему. И поэтому, наверное, и у меня нервы сдали. А мы репетировали тогда в ДК «Чайка» - у «Арии» была там студия. И мы пересеклись в коридоре, я узнал, что Валерий Кипелов уходит, решил – дай-ка попробую? Пробовали два с половиной месяца, но в итоге – не состоялся союз. Ведь до моих проб вышло пять альбомов на MOROZ-records у их группы. И компания эта говорила: зачем вам менять состав? Не дай бог, это скажется на продажах! Тогда же ещё и Сергей Маврин ушёл… «Ария» долго шла к успеху, и контракт с серьёзной фирмой значил больше, чем отдельные участники группы. - А по контракту обязан был Кипелов петь на альбоме? - Да, в итоге «Мороз» какими-то штрафными санкциями заставил вернуть Кипелова. И, оглядываясь назад, я тоже благодарю всё это стечение обстоятельств – моя родная группа устояла от соблазна развалиться окончательно. Многие, может даже и лучшие, альбомы были как раз впереди. Всегда интереснее состязание, чем слияние с сильным коллегой. - Возвращаясь в 1980-е. В период бурных выступлений в Москве, на фоне кожи и заклёпок остальных, вы показались в «милитари», и буквально в том же году на обложке пластинки Accept первый вокалист группы Удо Диркшнайдер был тоже в милитари (один среди кожано-джинсовых классических металлистов). Что это было – случайное совпадение или осознанный диалог? - Да скорее это подражание было, что греха таить. Сколько нам было в 1986-м? Двадцать. В 87-м двадцать один... Хотели быть солдатами мировой армии «металла», хотелось на старших товарищей походить. На DIO, Maiden, Accept. Старались чуть-чуть соответствовать международному имиджу металлистов. - Есть такая скорее идея, чем теория, что металлисты живут давно интернациональной семьёй – её активно пропагандирует, например, товарищ Шмир из германской команды Destruction. Насколько в жизни вашей группы контакты с западными коллегами прослеживаются? - У нас опыта выступления с западными металлистами почти не было, если не считать Болгарию – там мы играли с The Cult разок. И в этом году ожидается концерт Big gun, вот там увидимся. А в целом, конечно, аудитория у нас русскоязычная, отсюда и концертная карта. - Увлечение альтернативой во второй половине 90-х и начале нулевых – как-то сказалось на стиле «Легиона»? - Нет, мы и тут успели не успеть, что не является недостатком, думаю: утяжеляться не хотелось. Скорее, хэви-пауэр с неоклассикой у нас тогда шёл. И ведь это было уже тогда, когда экономическая стабилизация наметилась, можно выбирать было! Стали появляться серьёзные издатели в российской рок-индустрии. Кстати, издавали нас те же лэйблы, что изначально работали просто как представительства западных рекорд-компаний – первый наш сборник, когда музыкальная индустрия начала вставать на ноги, вышел на «Морозе», а альбом «Пророчество» на Irond’е. Потом нашим домом стал CD-maximum, с 2004 по 2010-й, в годы возрождения популярности металла. Всё по-взрослому было – с нашей стороны надо было только творить и выступать. Наш альбом «Стихия огня» стал у этой компании самым продаваемым, то есть связка эта хорошо работала – на качество. - С возникновением интернациональной, но при этом очень американской группы Dream Theatre и соблазна прогрессивно-металлических виртуозов петь и играть всё (не только своё, и они с кавер-версий Pink Floyd и Queen начинали) на высочайшем уровне, углубляясь в инструментализм – как ощутил себя «Легион»? Слушая «Двойную звезду», я не раз отмечал некое влияние… - Лично мне эта группа, конечно, сразу понравилась. Но уверен, что в России такая группа возникнуть не могла бы, вряд ли её воспримут адекватно. Нужен шоу-бизнес в этой сфере, какие-то организации, которые бы продвигали своих артистов, готовили аудиторию к появлению подобных звёзд. Это вопрос опять же вышеупомянутых лэйблов и конкуренции между ними (помимо творческой конкуренции самих артистов – ещё и между их трансляторами должна конкуренция идти), а сейчас с этим бедненько обстоят дела. Слушатель должен иметь возможность выбирать среди разных стилей и групп, это взаимно развивает, мотивирует к достижениям – а так у нас, по большому счёту, кроме «Арии» и «Кипелова» никого и не знают. Некий стереотип задан – вот есть Валерий Кипелов, мягкий, лирический металлист (во всяком случае образ у него такой), и всё. Остальные группы этого же направления воспринимаются с трудом. И глазами аудитории смотрят издатели на группы. У нас же «золотым» в плане взаимопонимания и творческой свободы был только период сотрудничества с CD-maximum, пожалуй. - Памятуя о том, что в истории «Легиона» были и кассетные альбомы, и альбомы записанные на собственные средства, отрадные факты – которые сегодня приятно вспомнить. Но для многих и те времена минули… Выбор темы последнего, свежего альбома – как-то связан с предыдущим, с «Двойной звездой», где тема контакта с другими цивилизациями развивается? Там ведь, в заглавной композиции, критически показаны США, из-за которых не состоялся долгожданный контакт – сама композиция напомнила мне местами даже Emerson, Lake & Palmer, их электронно-клавишный полёт фантазии. И из космоса вы, получается, вернулись на Землю, но уже в будущее. Футурология, «цифровой мир»? Из того что я успел послушать, создаётся впечатление критического взгляда и тут: новые технологии несут не прогресс, раскрепощение и саморазвитие, а закабаление и рабство, победу машин над людьми. Какова связь этих двух последних альбомов – диалектика макрокосма и микросхем? - Мы решили выбрать надолго тему – Будущее. Не хотелось писать о викингах, рыцарях, сарацинах, об эльфах и так далее… Многие «тяжёлые» группы работают с этой тематикой, а вот с научной фантастикой пока работает мало кто. На российской сцене – я вообще почти таких не встречал. - Тем более, тема ведь изначально советская – если брать те же братьев Стругацких или Ивана Ефремова, 1960-80 годы… - Ну, классика – она и есть классика. И мы решили выбрать, с «Двойной звезды», общей темой будущее, которое мы хотели с творческой стороны осветить, хорошее и плохое в нём, как это всё возможно. Думаю, и третий альбом под грифом «будущее» выпустим. Слышишь звон? - То поет старый колокол, Знает он, что воистину дорого, Под великой Руси небесами Силой праведной делится с нами.



