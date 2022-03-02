Путин подписал указ о запрете на вывоз валюты на сумму больше 10 тысяч долларов

Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", сообщила пресс-служба Кремля. Как указано в документе, эти шаги вызваны "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

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Честно говоря, давненько такого не было. Это плохо. Очень и очень плохо. Совсем плохо.

Раньше ведь было такое ограничение, но с появлением международных платежных систем оно потеряло смысл: зачем возить пачки долларов, когда есть карточки, а теперь еще и "Эппл пэй".

Авотхер!

Больше нету. Сегодня на заправке слушал, как кассирша обьясняет каждому клиенту, что со смартфона больше нельзя, и если нет физической карты, то как оплатить напрямую через банк по телефону. Про наличные речи ввобще не было, да и карточки были разве что у каждого третьего...

А за границей теперь нельзя и по карточке. То есть не запасся наличными - можешь остаться голодным. Я такое помню в начале дефолта 1998-го, когда утром вдруг перестали работать все карты. Хорошо, что наличные были немного - я человек старорежимный, без бумажек в бумажнике чувствую себя как голый...

Конечно, для рядового отдыха "котлеты" хватит, тем более, что мало, куда теперь вообще пускают. Но вот модный шопинг накрылся. И мелкий бизнес купи-продай тоже. Зато таможенники разбогатеют.

Принесет ли это какую-то пользу экономике? Наверно принесет, раз указ издан. Только какую? Понятия не имею!

Ну и еще вопрос - надолго ли это безумие?

Поскольку на эпидемию коронавируса ушло три года, тут, думаю, моему поколению уже не дожить.

А.Б.