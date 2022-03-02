Путин подписал указ о запрете на вывоз валюты на сумму больше 10 тысяч долларов

Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации", сообщила пресс-служба Кремля. Как указано в документе, эти шаги вызваны "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".
***
Честно говоря, давненько такого не было. Это плохо. Очень и очень плохо. Совсем плохо.
Раньше ведь было такое ограничение, но с появлением международных платежных систем оно потеряло смысл: зачем возить пачки долларов, когда есть карточки, а теперь еще и "Эппл пэй".
Авотхер!
Больше нету. Сегодня на заправке слушал, как кассирша обьясняет каждому клиенту, что со смартфона больше нельзя, и если нет физической карты, то как оплатить напрямую через банк по телефону. Про наличные речи ввобще не было, да и карточки были разве что у каждого третьего...
А за границей теперь нельзя и по карточке. То есть не запасся наличными - можешь остаться голодным. Я такое помню в начале дефолта 1998-го, когда утром вдруг перестали работать все карты. Хорошо, что наличные были немного - я человек старорежимный, без бумажек в бумажнике чувствую себя как голый...
Конечно, для рядового отдыха "котлеты" хватит, тем более, что мало, куда теперь вообще пускают. Но вот модный шопинг накрылся. И мелкий бизнес купи-продай тоже. Зато таможенники разбогатеют.
Принесет ли это какую-то пользу экономике? Наверно принесет, раз указ издан. Только какую? Понятия не имею!
Ну и еще вопрос - надолго ли это безумие?
Поскольку на эпидемию коронавируса ушло три года, тут, думаю, моему поколению уже не дожить.
А.Б.
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Keithquiem написал 02.03.2022 02:41
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Ботоксная крыса должна быть повешена! - Жеглов написал 02.03.2022 02:37
Если Блядорусь полностью включится в эту войну, то месяц-два и все.
Блядорусцы с самого начала напали вместе с Рашкой-путиняшкой на Украину, но блядорусцев всего задействованно пока несколько тысяч и они особо не вглублялись в украинскую землю.
Таракан скажет - большая часть блядорусцев без проблем нападет на Украину. Таракан для блядорусцев как Кадырка для чученцев - Бог!
Чученцы, блядорусцы это как собаки - им прикажешь и они за хозяина на смерть пойдут.
Ботоксная крыса должна быть повешена! - Жеглов написал 02.03.2022 02:26
Большая часть Рашки-путиняшки орала : Крым и Донбасс это русская земля, а хохлы нацисты и их надо убивать. Собрали войско под 200 тысяч россиян и пошли убивать украинцев.
Вот и пожинайте свои плоды!
лгеанкангр написал 02.03.2022 02:19
Эксперты считают, что слухи о возможной мобилизации в России могут быть отвлечением внимания НАТО со стороны Путина для нанесения ядерного удара. Мобилизация в России не имеет никакого практического смысла, так как война Путина на Украине уже проиграна. В тоже время близкие к Кремлю источники сообщают, что Путин считает виноватым в проигрыше его неудавшегося блицкрига на Украине именно НАТО, так как они поставили Украине свое оружие.
1 марта около 15: 10 на сайте российского пропагандистского канала RT появилось сообщение о том, что НАТО якобы нанесло ракетный удар по Петербургу. Вскоре похожие сообщения были распространены так намываемыми кремлеботами в социальной сети Одноклассники. Через 5 минут сообщение с сайта RT пропало. Эксперты считают, что Путин для нанесения удара по НАТО может воспользоваться тактикой Гитлера, создав ложный удар по России, в котором обвинит НАТО. После этого он может нанести ядерные удары по США и Европе.
Жители Саратовской области сообщают о непонятых передвижениях российских войск в этом регионе. Известно, что в Саратовской области находятся места базирования ядерных баллистических ракет. В тоже время ряд утечек из западных оборонных ведомств показывают, что и само НАТО практически с неизбежностью ожидает ядерного удара Путина, а поэтому рассматривают планы проведения превентивной военной операции на территории России.
лейба иванов написал 02.03.2022 02:03
А.Б.