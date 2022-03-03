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Московский листок

РФ - антисоветский проект на руинах моей Родины

Опубликовано 03.03.2022 автором Анаксагор Худайдурдыев в разделе комментариев 1

украина война киев
РФ - антисоветский проект на руинах моей Родины

Ребят, а я вот ничего не подписант. Ну, как-то.. Это - попытка вильнуть тазом.

Мне никогда это упражнение не удавалось. Куда более основательный Пилат, и то не умыл. Ну.. вот как-то.

Давайте с честными глазами признаем то очевидное, что РФ - это мы. И что Россия - это Центральная Россия. На Урале уже негусто, а за Уралом на сотни километров можно человека не встретить. Все в Центральной, которая давно не в состоянии себя прокормить. Читайте по губам "не-в-со-сто-янии!" Отсюда и резкий дефицит субъектности, именно от этого самого.

Когда я слышу, как топают у порога натовские сапоги, которые хотят поработить, сразу представляю.. как гадам придется "геркулесами" таскать гуманитарку на родину Вождя пролетариата. - В героический город Орел! Кстати, революционным парням из КПРФ могу указать, что они сидели бы не только при Хрущеве, но и при Дубчеке. Зато тут борцы за рабочее дело прекрасно вписались.

И покаянно умоляю всех свободолюбцев не ходить в городскую среду, чтобы скандировать "вы-ве-ди-войска!!!" Вы кому это кричите? Райотделу?? Они "по-большому" ни при чем. И гораздо умнее было б спуститься в "переход". Намного вышло б гулче..! С вас просто выстригут по 15 шт. И лавэ мигом пойдет в дело. Вы же спонсоры..

Можно ли что-то делать, кроме скандежа? - Почти ничего. Если вы, конечно, не сублегальные практики. (И в том случае глухо.) Но вы и не практики, правда? Вы - придурки с тягой к болезненному самолюбованию. Чем делать ничего, уж честнее ничего не делать.

Некоторые тут пропишут, что я боюсь "госизмены". Боюсь. Я - советский офицер. РФ - антисоветский проект на руинах моей Родины. Той самой, где не голодали, учились, лечились и т.п. Были на достойном 26-ом месте в мире по уровню жизни при том, что еще полмира подкармливали. Вот тому флагу и могу изменить. Но, как говорил товарищ Сухов: "Это вряд ли!"

Так вот, ментальность у населения вообще другая. На это дело уличные и прочие акции не влияют.

А уже в глазах рябит от заявлений маникюрш и изготовителей воздушных змеев. Демократические рестораторы подтянулись.. тоже народный протест хотят разбудить. "Общего Гоголя" вспомнили, а он-то и не украинец, да и не "Гоголь" вообще. Ну, неважно! Никакой стране от этого никакой пользы. Но вам строго фиолетовы Украина и Камерун. Вы же финтом отмазаться хотите! РФ - страна непричастных? Предупреждал же Галич

"Нет. любезный.. так не выйдет. Так не будет, дорогой!"

(одолжение следует)



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 03.03.2022 02:19
что тогда ....всем пора в ялту ехать,товарищ офицер?
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