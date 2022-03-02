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Московский листок

"Эхо Москвы" прикрыли с "Дождем"

Опубликовано 02.03.2022 в разделе комментариев 2

суд закон
"Эхо Москвы" прикрыли с "Дождем"

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к сайтам Дождя и «Эха Москвы». Об этом говорится в сообщении ведомства. Согласно документу, на этих сайтах размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Как сообщил в своем телеграм-канале главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов редакция радиостанции категорически не согласна с представлением Генпрокуратуры и намерена оспаривать решение об ограничении в суде. Он отметил, что содержащиеся в представлении претензии не подкреплены никакими примерами.

По словам главного редактора Дождя Тихона Дзядко, телеканал освещая события в Украине, соблюдает требования российского руководства, и намерен обжаловать это решение, а вещание будет продолжено на других платформах телеканала.

Честно говоря, хотелось бы напомнить позицию Венедиктова по электронному голосованию. Ну как, все хорошо?

И Газпром не помог. Хотя глава Газпром-медиа - это бывший начальник Роскомнадзора Жаров, при котором и началась эта практика Роскомнадзора, когда ты получаешь "черную метку" и дальше - "догадайся, мол, сама".

Для Венедиктова это впервой, а мы привычные. Когда получаешь из РКН предупреждение, где стоит ссылка на материал, в котором вообще нет ничего из претензий, предъявленных ведомством. Допустим, вас обвиняют в оправдании терроризма, а материал к снятию - вообще о финансовой ситуации на каком-нибудь заводе...

Что делать, если ты вызвался прислуживать жуликам и ворам, жди, что и тебя тоже облапошат...

А.Б.

PS. Сижу в отделении еще милиции, основательно отмудоханный, 2011 год, 7 декабря, после жесткого разгона на Триумфальной. Соратники по пыточному автобусу уже вывезены по "скорой".

Слух: вот сейчас приедет ОНК с самим Венедиктовым!

Через некоторое время - не приедет. Говорит, нет никого, кому нужно помочь. Не знаю никого.

Ну, зато тебя все знают...



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Всего комментариев к статье: 2
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фсб+ написал 02.03.2022 13:17
ага противников нашли. щас
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А некоторые спрашивают, зачем властям нужна война. Во время войны процедура расправы с политическими
противниками предельно упрощается,и народ одобряет написал 02.03.2022 13:09
.
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