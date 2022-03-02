Возможно, у нас немного разная Россия... То есть прямо противоположная

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Социологи провели исследование 25-27 февраля после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, 71 процент респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, тогда как 20 февраля такого мнения придерживались 60 процентов.

Скорее не доверяют Путину 18 процентов (29 процентов — 20 февраля). Затруднились ответить на вопрос 11 процентов.

Кроме того, по данным ФОМ порядка 65% российских граждан считают решение о проведении военной операции на Украине правильным. Противоположной точки зрения придерживаются 17% наших согрждан. Затруднились ответить 18% опрошенных.

Мы провели аналогичный опрос у себя на СоциалЗа:

Доверяете ли вы президенту Путину?

8 тыс. голосов

Да 28 %

Нет 72 %

Как-то с данными ФОМа не бьется.

На ФОРУМе.мск результат еще более красноречивый.

Доверяете ли вы президенту Путину?:

Да (12)

Нет (62)

На вопрос "Одобряете ли вы цели российской спецоперации на Украине?" ответили 23 тысячи респондентов.

Да 39 %

Нет 53 %

Не уверен 9 %

Возможно, у нас с ФОМом немного разная Россия... То есть прямо противоположная.

А.Б.