Возможно, у нас немного разная Россия... То есть прямо противоположная

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Социологи провели исследование 25-27 февраля после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, 71 процент респондентов заявили, что скорее доверяют Путину, тогда как 20 февраля такого мнения придерживались 60 процентов.
Скорее не доверяют Путину 18 процентов (29 процентов — 20 февраля). Затруднились ответить на вопрос 11 процентов.
Кроме того, по данным ФОМ порядка 65% российских граждан считают решение о проведении военной операции на Украине правильным. Противоположной точки зрения придерживаются 17% наших согрждан. Затруднились ответить 18% опрошенных.
Мы провели аналогичный опрос у себя на СоциалЗа:
Доверяете ли вы президенту Путину?
8 тыс. голосов
Да 28 %
Нет 72 %
Как-то с данными ФОМа не бьется.
На ФОРУМе.мск результат еще более красноречивый.
Доверяете ли вы президенту Путину?:
Да (12)
Нет (62)
На вопрос "Одобряете ли вы цели российской спецоперации на Украине?" ответили 23 тысячи респондентов.
Да 39 %
Нет 53 %
Не уверен 9 %
Возможно, у нас с ФОМом немного разная Россия... То есть прямо противоположная.
А.Б.
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русский111 написал 02.03.2022 13:23