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Московский листок

Турция отказалась пропускать три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря

Опубликовано 02.03.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Турция отказалась пропускать три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk, передает ТАСС.

Как рассказал Чавушоглу, российская сторона оповещала о том, что 27-28 февраля в Черное море отправятся четыре корабля. «Три из них не были зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали: "Не отправляйте эти корабли"», — добавил он.

Кроме того, Турция намерена применить 19-ю статью Конвенции Монтре о проходе военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор. «Мы приняли решение, что сейчас идет война. Мы официально оповестили страны-участницы», — констатировал глава турецкого МИД.

Поскольку Роскомнадзор запретил называть войну войной, а только спецоперацией, ждем, когда он заблокирует Турцию.

Кстати, одна из турецкий войн в 19-м веке началась именно после аналогичного инцидента. Сейчас, думаю, все ограничится действиями на помидорном фронте.

 



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