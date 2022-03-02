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Московский листок

Минобороны дало ответ, но на другой вопрос

Опубликовано 02.03.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Минобороны дало ответ, но на другой вопрос

Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков поблагодарил российских военнослужащих за героизм и мужество, а также заявил, что, к сожалению, российская сторона понесла военные потери в ходе спецоперации на территории Украины. 

«К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал он.

Странный ответ на прямой вопрос - сколько?

На платформе Change.org появилась петиция с требованием к Минобороны РФ раскрыть данные о погибших, раненых и взятых в плен на территории Украины в ходе продолжающейся спецоперации.

«Максимум информации, которую мы получили: то, что погибшие и раненые есть. Об этом министерство сообщило 27 февраля. Однако российские матери и отцы, все российское общество имеют право знать точную информацию», — считают авторы и подписавшие петицию.

Они говорят, что распространяемые украинскими источниками данные тревожат родителей российских военных. 

Думаю, следующий ответ мы получим от Росколмнадзора - о блокировке Change.org.

И от Генпрокуратуры - об эстремистских вопросах, подрывающих безопасность страны...

 



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