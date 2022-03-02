Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к Дождю и «Эху Москвы» https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов, https://forum-msk.org/material/news/1...
3 В Европарламент внесли резолюцию, которая именует Россию «государством-изгоем»
4 Росавиация продлевает ограничения на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта
5 Турция отказалась пропускать три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря https://forum-msk.org/material/news/1...
6 Путин подписал указ о запрете на вывоз валюты на сумму больше 10 тысяч долларов https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Зал опустел на конференции ООН во время выступления Лаврова
8 Японцы и латыши готовы умирать за Украину
9 Правительство за счет ФНБ купит обвалившиеся акции российских компаний
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