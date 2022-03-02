В Европарламент внесли резолюцию, которая именует Россию государством-изгоем #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Генпрокуратура потребовала заблокировать доступ к Дождю и «Эху Москвы» https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос на 11 процентных пунктов, https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В Европарламент внесли резолюцию, которая именует Россию «государством-изгоем» 4 Росавиация продлевает ограничения на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта 5 Турция отказалась пропускать три российских корабля, которые базируются за пределами Черного моря https://forum-msk.org/material/news/1... 6 Путин подписал указ о запрете на вывоз валюты на сумму больше 10 тысяч долларов https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Зал опустел на конференции ООН во время выступления Лаврова 8 Японцы и латыши готовы умирать за Украину 9 Правительство за счет ФНБ купит обвалившиеся акции российских компаний



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