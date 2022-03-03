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Московский листок

Поскольку пикетчика снимали - это был уже не одиночный пикет.

Опубликовано 03.03.2022 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

забастовка казахстан тюрьма
Поскольку пикетчика снимали - это был уже не одиночный пикет.

2 марта перед посольством Казахстана должны были пройти одиночные пикеты в защиту бурильщиков с ТОО «Бургылау» и других рабочих и безработных Казахстана, борющихся за свои права. Отметим, что проблемы у трудящихся Казахстана, во многом похожи на проблемы трудящихся России, правда, выражены ещё острее. Жульническая приватизация предприятий с падением зарплаты и ухудшением условий труда. Выделение из предприятий дочерних, с резким снижением зарплаты. Безработица.

 

На протесты, к настоящему времени ставшие массовыми, власти и бизнес реагируют соответствующе: запрещение профсоюзов, судебные запреты забастовок, угрозы (уголовного преследования, физической расправы, физической расправы с родственниками), приведение этих угроз в жизнь. В случае особо массовых расправ (например, в январе 2022 года) протестующих рабочих и безработных называют террористами. Однако, ввиду невыносимой социальной обстановки в Казахстане, сопротивление не стихает.

 

Итак, мы, представители московских коммунистов (ОКП, РКРП, Рабочий компас, РМП-Москва, Трудовая Россия) и Евразийского бюро Всемирной Федерации профсоюзов вышли.

 

Но в соответствии с духом времени (не очень благоприятным для борьбы за трудовые и иные права) долго простоять не успели. ОМОНом был захвачен человек, стоящий с плакатом. Были захвачены два оператора, проводившие съёмку (несмотря на наличие у операторов пресс-карт). Далее состоялась некоторая дискуссия рядом с ОМОНовским автобусом, в ходе которой нам объясняли, что поскольку пикетчика снимали – это был уже не одиночный пикет.

 

В итоге нас, всё таки, отпустили, однако наши плакаты и значительная часть фотографий пали жертвой храбрых правоохранителей. Затем мы, всё-таки, сдали в посольство Казахстана обращение следующего содержания:

 

«Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву

 

Господин президент!

С 9 февраля в Жанаозене идет забастовка бурильщиков компании ТОО «Бургылау», принадлежащей среднему зятю Елбасы Тимуру Кулибаеву. Они требуют не только повышения зарплаты и улучшения условий труда, а немедленной национализации их производства. Их предприятие было приватизировано по письму Нурсултана Назарбаева в пользу своего зятя в 2007-м году в нарушение всех норм и вразрез интересам самой компании.

 

Но несмотря на очевидную преступность данной сделки, власти и суд защищают интересы Тимура Кулибаева, приняв 17 февраля решение о признании забастовки незаконной. И теперь работодатели пытаются загнать митингующих рабочих обратно под угрозой привлечения к уголовной ответственности и локаута. Надо отметить, что именно в интересах его автозаправочных станций были повышены цены на сжиженный газ в начале января, что привело к массовым митингам и забастовкам по всей стране.

 

И теперь снова средний зять Елбасы, а за ним и правительство РК продолжает терроризировать нефтяников Жанаозена и Мангистауской области. К бастующим, которые еще 19 января обратились с обращением к президенту Касым-ЖомартуТокаеву пересмотреть результаты приватизации, так никто и не приехал на переговоры ни один представитель акционерного общества, ни один чиновник министерства энергетики.

 

Более того, в министерстве энергетики на их сайте отметили принципиальную невозможность возвращения ТОО «Бургылау» и других приватизированных сервисных предприятий обратно в состав национальной компании «КазМунайГаз». Эти же самые чиновники писали 2 и 3 января, что снизить цены на газ невозможно, так как их устанавливает невидимая рука рынка. Получается они повторяются и стремятся загасить забастовку репрессиями.

 

Так, сразу же после решения суда о признании забастовки незаконной, на председателя независимого профсоюза Ержана Кулатаева, избранного на собрании трудового коллектива через несколько дней после начала стачки, и на его заместителя Баурыжана Куанышева оказывается серьезное давление. Им угрожают арестами, уголовными делами и физической расправой. То, что это реально показывают похищения профсоюзных активистов во время январских событий и убийства рабочих лидеров и членов их семей во время забастовки 2011 года.

Мы требуем от властей немедленного удовлетворения всех требований бастующих бурильщиков и всех трудовых коллективов Мангистауской области, а именно:

 

- Национализации их предприятий, и отмены результатов оптимизации производства!

- Повышения заработной платы и улучшения условий труда!

- Отмены решения суда о признании забастовки бурильщиков ТОО «Бургылау» незаконной!

- Недопущения репрессий в отношении профсоюзных активистов и, в частности, в отношении Ержана Кулатаева и Баурыжана Куанышева! Полной свободы профсоюзной деятельности!

- Освобождение из заключения лидера движения безработных Ержана Елшибаева!

 

Пока все эти справедливые требования рабочих Жанаозена и всего Казахстана не будут удовлетворены, мы будем продолжать акции протеста».

 

Под обращением подписались представители московских коммунистов (ОКП, РКРП, Рабочий компас, РМП-Москва, Трудовая Россия) и Евразийского бюро Всемирной Федерации профсоюзов.



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