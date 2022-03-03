Война: это надо знать

Предыдущая статья и так была длинной, посему необходимые разъяснения я решил дать отдельным материалом. В той статье я рассказал, почему нынешняя власть является преступной, в том числе и по статье 353 Уголовного кодекса Российской Федерации «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны».

Интересно то, что наличие этой статьи (вкупе со статьёй 354) в уголовном кодексе России, скорее всего, уникально, поскольку с подобной статьёй любая власть как бы сама приобретает верёвку, мыло и табуретку, чтобы повеситься.

Сначала попробуем понять, почему эти статьи появились в Уголовном кодексе именно России?

Ныне действующий Уголовный кодекс был разработан и принят 24 мая 1996 года, а за два месяца до этого, 15 марта 1996 года Государственная Дума Российской Федерации приняла Постановление №157-IIГД «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР», в пункте 3 которого записано следующее: «Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарём РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утверждённое Съездом народных депутатов РСФСР — высшим органом государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР». Таким образом, Российская Федерация денонсировала Беловежские соглашения и признала продолжение существование Советского Союза. У неё появились законные основания снова собирать Союз, поскольку в данном случае разделение СССР вопреки воли его народа было мятежом.

Более того, граждане России всё больше и больше голосовали за коммунистов, и возникла реальная опасность, что Россия действительно начнёт восстанавливать СССР вооружённой рукой. Вот управлявшие в Россией американцы и ввели в уголовный закон эту поразительную статью. То есть, если бы депутаты попробовали начать объединение осколков СССР, как того требовал референдум 17 марта 1991 года, то они стразу становились бы преступниками.

Обсудим статью 353 УК РФ, хотя опыт показывает, что современному человеку можешь толковать даже простой закон хоть на пальцах, а народ до того боится права, что всё равно не поймёт, о чём речь, а если ещё и толкует закон не юрист, то и не поверит. Посему вынужден привлечь юристов. И не каких-попало.

В интернете полно комментариев к этой статье, но я не нашёл их авторов, посему я буду толковать статьи 353 и 354 УК РФ с помощью двух самых главных юристов России – буду толковать по комментариям к этим статьям, данным под редакцией бывшего Генерального прокурора России, Ю.И. Скуратова, и Председателя Верховного Суда России, В.М. Лебедева. http://ndki.narod.ru/laws/comments/UK-Skuratov_Lebedev_1996.html

Эти юристы уже были прожжённые фашисты уже тогда, когда в 1999 году согласовали авторам эти комментарии, то есть Скуратова и Лебедева нельзя обвинить в том, что они как-то фрондировали против фашистской власти России. Я не буду давать весь комментарий к этим статьям – при желании вы и сами его найдёте, я процитирую ключевые моменты толкования этих статей самыми главными юристами России.

Итак, Глава 34 «Преступления против мира и безопасности человечества», статья 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»:

«1. Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны — наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

2. Ведение агрессивной войны — наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет».

Начнём с разъяснение того, что такое «планирование и подготовка». Главные юристы объясняют это так:

«Под планированием войны подразумевается составление соответствующих мобилизационных и организационно-технических планов и проектов, разработка соответствующих расчетов потребностей в людских, материально-технических и иных ресурсах для ведения войны, проработка планов па ведение войны в целом и осуществление отдельных военных операций и т. п.

Подготовка войны — это реальное осуществление комплекса мер и мероприятий организационно-военного и материально-технического характера в целях обеспечения готовности к началу ведения агрессивной войны. К подготовительным действиям к ведению войны относятся, например, передислокация или сосредоточение воинских формирований в районе или регионе предполагаемых военных действий, сооружение там необходимых фортификационных объектов и сооружений, перевод соответствующих промышленных организаций и предприятий па выпуск военной продукции наступательного характера, создание или реорганизация структур военного управления войсками или оккупированными территориями».

Мы, граждане России, не всё выше сказанное могли видеть ввиду понятной секретности, но передислокацию российских войск, типа на учения, мы видели. Мы видели признание ДНР и ЛНР и заключение с ними военного соглашения, мы видели, как числа пресловутой эпидемии ковида сменили числа беженцев с Донбасса, мы видели, как войска РФ были стянуты к границам Украины.

А что такое «развязывание»? Главные юристы и это поясняют:

«Под развязыванием войны понимается осуществление тех или иных акций дипломатического или военного характера, создающих повод для начала военных действий агрессивного характера».

Это мы тоже видели - директор ФСБ нам рассказывал жуткие истории, как украинцы обстреливали российские пограничные пункты и посылали свои боевые машины пехоты совершать диверсии в Ростовской области.

Теперь о том, что такое «агрессивная война».

«Война — это вооруженная борьба между государствами или народами. Война должна рассматриваться в качестве агрессивной, если она по своим существенным признакам охватывается попятном агрессии, сформулированным в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 1.4 декабря 1974 г. Согласно ст. 1 Приложения к названной Резолюции агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом ООН».

По тем целям, которые объявляют фашисты Кремля, - лишение Украины суверенитета, территориальной неприкосновенности и политической независимости – война России с Украиной полностью подпадает под понятие «агрессивная» со стороны России.

А вот теперь самое интересное. Вы уже знаете, что фашисты Кремля называют эту войну «военной операцией», то есть кто-то в Кремле догадывался, что если назвать войну войной, то обмочатся и депутаты с сенаторами.

Но вот определение войны, которое дали главные юристы Кремля (выделено мною):

«Под ведением агрессивной войны следует понимать ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ против другого государства с применением всех видов вооружения или ограниченного их набора».

Оценили? Военные операции - это агрессивная война. В предыдущей статья я писал, что виновным в этой войне в суде придётся убедительно доказать, что между их «операцией» и войной была какая-то существенная разница - докажут, что можно без войны проводить военные операции. И им покажут вот это - то, что установили по поводу военных операций и войны их главные юристы. Мало этого, Скуратов и Лебедев ещё и объясняют, что такое эти самые «военные операции»:

«Эти операции могут выражаться в следующих действиях:

- вторжение или нападение Вооруженных Сил РФ на территорию другого государства или военная оккупация территории или части территории другого государства;

- бомбардировка Вооруженными Силами РФ территории другого государства или применение любого оружия против территории другого государства;

- блокада портов или берегов государства Вооруженными Силами РФ;

- нападение Вооруженными Силами РФ па сухопутные, морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства;

- применение Вооруженных Сил РФ, находящихся па территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, и т. п».

Кто-то может доказать, что хотя бы одно действие, предусмотренное этими пунктами, Россия не осуществила? Что она хоть как-то не начала агрессивную войну?

Теперь вопрос о том, кто являются преступниками, совершающими данное преступление. Выделю сам:

«Субъектами данного преступления могут быть только лица, занимающие в результате выборов или по назначению государственные должности государственной службы РФ, в компетенцию которых входит планирование и решение вопросов военного характера. Перечень и группы таких должностей устанавливаются Федеральным законом «Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995 г. и соответствующими указами Президента РФ.

Субъектами рассматриваемого преступления (ч. 2 ст. 353) могут быть только лица, занимающие государственные должности государственной службы РФ, компетентные в соответствии с Конституцией осуществлять ведение войны».

Уберём туман «государственных должностей» комментарием к статье 354 УК РФ:

«К лицам, занимающим государственную должность Российской Федерации, относятся государственные служащие, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией РФ, федеральными законами (Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи — государственные должности категории «А»…»)».

Ну и помянутая статья 354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»:

«Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны — наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет.

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, — наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Тут как бы и комментировать нечего, поскольку всё понятно из диспозиции данной статьи, единственно, по первой части субъектом (преступником) «состава публичных призывов к развязыванию агрессивной войны может быть любое частное лицо, обладающее вменяемостью и достигшее шестнадцатилетнего возраста». Это то, что следовало бы учесть всем гражданам. Ну, а кто такие, помянутые в статье лица, «занимающим государственную должность», показано выше.

Вот, собственно, то, что полагается понимать каждому.

И ещё надо понимать каждому, что в России власть не просто фашистов, а фашистов-идиотов, которые в умственном отношении сами ни на что не способны, кроме как воровать и затыкать рты разоблачителям их воровства. Но смотрите, с момента принятия Уголовного кодекса прошло 26 лет, если бы у фашистов была хоть ложка собственного ума, они бы за это время (под видом как бы необходимости учесть все дополнения в УК, которых они напринимали сотни) просто приняли бы новый Уголовный кодекс, забыв поместить в него главу «Преступления против мира и безопасности человечества». И «спали бы спокойно».

А теперь им надо учесть, что преступление по статье 353 УК РФ не имеет срока давности. Вот и живите с этим.

Да кто же их посадит? – удивятся многие. Это действительно вопрос!

Но об этом в следующей статье.