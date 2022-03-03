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Московский листок

Минобороны отчиталось о потерях

Опубликовано 03.03.2022 в разделе комментариев 1

украина война киев
Минобороны отчиталось о потерях

В Минобороны раскрыли новые данные о потерях российской армии в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, 498 российских военнослужащих погибли, 1597 ранены. Отмечается, что семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

«Распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки — это целенаправленная дезинформация», — заключил Конашенков и подчеркнул, что ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны в спецоперации не участвуют.

Представитель Минобороны также сообщил, что потери украинской стороны составляют более 2870 человек убитыми, еще 3,7 тысячи военных ранены. При этом число пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека.

Между тем, по сообщению Генштаба вооруженных сил Украины, ориентировочные суммарные потери РФ с 24.02 по 2.03 составили 5840 человек.

***

Касаемо участия срочников - подписал бумажку, и ты уже "контрактник". Украинская сторона уже выложила в сети достаточное количество роликов с пленными "контрактниками", ставшими таковыми буквально на глазах.

Конашенкову надо было что-то прридумать на этот случай, а не повторять тупое "нет". Все-таки, генерал по должности умный человек, надо держать марку.

***

Число убитых за эти дни очень похоже на правду. Если бы их было пять и более тысяч, как сообщает украинская сторона, то раненых оказалось бы тысяч пятнадцать, то есть практически вся группировка, вошедшая на Украину. Это абсурдно.

Но 500 погибших за несколько дней якобы "хорошо спланированной" операции - это тоже очень много.

Судя по срокам блокировки авиасообщения на юге и акватории Азовского моря до 2 марта, за это время предполагалось решить основные задачи операции, как минимум - лишить украинские войска боеспособности, а как следствие - снять угрозу для полетов и мореплавания. Но и сегодня бои продолжаются, в том числе непосредственно вблизи российской границы.

Но главный показатель - число пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека. Навряд ли следует ставить под сомнение эту цифру. А это значит, что расчет на низкую боеспособность и слабую мотивированность украинских войск явно не оправдался, а на этом, надо думать, строился весь план операции.

Вместо этого российская армия столкнулась с неважно вооруженным, очень плохо управляемым, но хорошо мотивированным, обученным и вполне боеспособным воинским контингентом.

Это не война с Грузией 2008 года и не крымская операция. То, что украинская армия изменилась, было ясно уже во время боев за Дебальцево. Редкостно бестолковое главное командования - и уверенная работа батальонного звена, от офицеров до рядовых.

С чего верховному главнокомандующему доложили о готовности ВСУ сдаваться целыми частями?

Отсюда просчеты в планировании, сроках и необходимых силах и средствах для успешного ведения операции.

Да, кстати, сообщение о 2870 человек убитыми и 3,7 тысяч украинских военных ранеными, скорее всего, сильно преувеличено. Серьезных боев не было, сражений украинская сторона не давала. Скорее всего, потери обороняющейся стороны сопоставимы с потерями наступающей. Нигде не видно  3,7 тысяч раненых, но даже если это и правда, то убитых должно быть около 1 тысячи. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик7977 написал 03.03.2022 01:36
Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вывести войска с территории Украины. В поддержку документа, представленного на спецсессии Генассамблеи ООН в среду, 2 марта, проголосовали 141 из 193 государств-членов ООН. Против выступили пять стран: Россия, Беларусь, Эритрея, Северная Корея и Сирия. Еще 35 государств, включая Китай, воздержались.???????????
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