"Эхо" не только убили, но лично главред и кол сверху забил

Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил его главред Алексей Венедиктов.

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", — сообщил он в Telegram-канале.

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Конечно, популярное радио вместе с целым облаком сетевых сервисов ликвидировать нельзя. Тут неважно, нравится или не нравится, неважно, как ты относишься к его руководству и отдельным сотрудникам - нельзя. Но можно.

Только я сейчас не об этом, не о моральных оценках, которые есть, кому выставить. Сейчас актеры набегут, которых в депутаты не взяли.

Все государства время от времени уничтожают явления культуры, когда они по каким-то причинам становятся поперек их государственной политики. Государство же важней!

Поэтому государство отравило Сократа, обезглавило Иоанна Крестителя и распяло Иисуса. Это были разные государства, но по сути одно - причем каждое из них исчезло без особого следа полторы-две тысячи лет назад.

То есть нет, след остался, именно благодаря тем явлениям культуры, которые эти государства уничтожали. Ну кому бы было дело до мелкого эллинистического госдударства в римской колонии - да их вокруг таких еще с десяток было...

Кто бы вспомнил про Элладу, если б не Гомер и другие - остались письменные источники. Про Вавилон кое как помнят, потому что остались глиняные таблички с клинописью, а вот про Трою бы и позабыли, если б не эпос ее врагов-греков. Свои письмена у троянцев, кстати, были, но на деревянных табличках - любой пожар, и привет письменной культуре.

О нашей культуре и отраженному в ней государству, не к ночи будь помянуто, будут помнить не по указам очередного фараона, и даже не по войнам, которые он выиграл - по источникам во всемирной сети. В том числе и по остаткам "Эха".

Если таковые остатки сохранятся.

А если бы в древней Греции был капитализм, священное право собственности и собственность на интеллектуальные продукты?

Гомер сохранился лишь, потому что его поэмы исполняли бесчисленные анонимные рапсоды - греки были тогда еще неграмотными. А если бы авторское право? Наследники слепого Гомера непременно бы наложили лапу на несанкционированное исполнение. И к моменту появления собственно эллинского письма, записывать было б уже нечего.

"Эхо Москвы" - радио. То есть в каком-то смысле высокотехнологичный откат к дописьменной эпохе - записанные буквами эфиры читать невозможно, это два языка, русский устный и русский письменный.

Я уже не говорю о том, что прамятник эпохи - это само живое радио (и вообще СМИ), но хоть посмертные записи сохранятся ли?

Вот ни разу я не любитель "Эха", в эфире бывал считанные разы, и то очень давно. Аккаунт свой там прикрыл тоже давным-давно. Но ценность явления вовсе не зависит от личного отношения. Мало ли, кого или что я не люблю - от этого его ценность не зависит.

И вот - капитализм, на возникновении которого "Эхо" возникло, решает его убить. Я даже не нашел в сети свежего состава этого совета директоров, просто анонимные отцы какие-то.

То есть сначала Генпрокуратура и Роскомнадзор принимают решение, а совет директоров согласен - ликвидировать. Без суда, следствия и возмущения масс. Государству пофиг - после нападения на Украину ему уже ничего не может повредить в общественном мнении.

Но есть нюансы. Чтобы это радио выжило вообще, а не сгинуло в бездонных говнах нашей новейшей истории, его приватизировал Газпром. То есть строго говоря, "Эхо Москвы" уже давно не явление массовой культуры, а актив госкорпорации. Более того, почти уверен, что в этот совет директоров "Эха", помимо Венедиктова, входит и кто-то от "Газпром-медиа, может и сам Жаров - недавний руководитель Роскомнадзора, при котором это ведомство переплюнуло и Цензурный комитет Российской империи, и Главлит эпохи СССР.

Вот, собственно, кто и принял решение. Никакой бизнес сам добровольно не откажется от такого актива, это политическое решение.

Хотя при капитализме у бизнеса есть право сойти с ума и уничтожить что-нибудь общественно полезное и даже прибыльное. А вот желаю, и все! И никто мне не указ! Сколько примеров, когда процветающий бизнес покупался с целью его уничтожить.

Тут другое.

Раньше государству был нужен "свисток" для выпуска пара, а сейчас - только тюремная параша для слива дерьма.

Хорошо-то как!