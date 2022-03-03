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Московский листок

"Эхо" не только убили, но лично главред и кол сверху забил

Опубликовано 03.03.2022 автором в разделе комментариев 7

сми тв газеты
"Эхо" не только убили, но лично главред и кол сверху забил

Совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радио, сообщил его главред Алексей Венедиктов.

"Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", — сообщил он в Telegram-канале.

***

Конечно, популярное радио вместе с целым облаком сетевых сервисов ликвидировать нельзя. Тут неважно, нравится или не нравится, неважно, как ты относишься к его руководству и отдельным сотрудникам - нельзя. Но можно.

Только я сейчас не об этом, не о моральных оценках, которые есть, кому выставить. Сейчас актеры набегут, которых в депутаты не взяли.

Все государства время от времени уничтожают явления культуры, когда они по каким-то причинам становятся поперек их государственной политики. Государство же важней!

Поэтому государство отравило Сократа, обезглавило Иоанна Крестителя и распяло Иисуса. Это были разные государства, но по сути одно - причем каждое из них исчезло без особого следа полторы-две тысячи лет назад.

То есть нет, след остался, именно благодаря тем явлениям культуры, которые эти государства уничтожали. Ну кому бы было дело до мелкого эллинистического госдударства в римской колонии - да их вокруг таких еще с десяток было...

Кто бы вспомнил про Элладу, если б не Гомер и другие - остались письменные источники. Про Вавилон кое как помнят, потому что остались глиняные таблички с клинописью, а вот про Трою бы и позабыли, если б не эпос ее врагов-греков. Свои письмена у троянцев, кстати, были, но на деревянных табличках - любой пожар, и привет письменной культуре.

О нашей культуре и отраженному в ней государству, не к ночи будь помянуто, будут помнить не по указам очередного фараона, и даже не по войнам, которые он выиграл - по источникам во всемирной сети. В том числе и по остаткам "Эха".

Если таковые остатки сохранятся. 

А если бы в древней Греции был капитализм, священное право собственности и собственность на интеллектуальные продукты?

Гомер сохранился лишь, потому что его поэмы исполняли бесчисленные анонимные рапсоды - греки были тогда еще неграмотными. А если бы авторское право? Наследники слепого Гомера непременно бы наложили лапу на несанкционированное исполнение. И к моменту появления собственно эллинского письма, записывать было б уже нечего.

"Эхо Москвы" - радио. То есть в каком-то смысле высокотехнологичный откат к дописьменной эпохе - записанные буквами эфиры читать невозможно, это два языка, русский устный и русский письменный.

Я уже не говорю о том, что прамятник эпохи - это само живое радио (и вообще СМИ), но хоть посмертные записи сохранятся ли?

Вот ни разу я не любитель "Эха", в эфире бывал считанные разы, и то очень давно. Аккаунт свой там прикрыл тоже давным-давно. Но ценность явления вовсе не зависит от личного отношения. Мало ли, кого или что я не люблю - от этого его ценность не зависит.

И вот - капитализм, на возникновении которого "Эхо" возникло, решает его убить. Я даже не нашел в сети свежего состава этого совета директоров, просто анонимные отцы какие-то.

То есть сначала Генпрокуратура и Роскомнадзор принимают решение, а совет директоров согласен - ликвидировать. Без суда, следствия и возмущения масс. Государству пофиг - после нападения на Украину ему уже ничего не может повредить в общественном мнении.

Но есть нюансы. Чтобы это радио выжило вообще, а не сгинуло в бездонных говнах нашей новейшей истории, его приватизировал Газпром. То есть строго говоря, "Эхо Москвы" уже давно не явление массовой культуры, а актив госкорпорации. Более того, почти уверен, что в этот совет директоров "Эха", помимо Венедиктова, входит и кто-то от "Газпром-медиа, может и сам Жаров - недавний руководитель Роскомнадзора, при котором это ведомство переплюнуло и Цензурный комитет Российской империи, и Главлит эпохи СССР.

Вот, собственно, кто и принял решение. Никакой бизнес сам добровольно не откажется от такого актива, это политическое решение.

Хотя при капитализме у бизнеса есть право сойти с ума и уничтожить что-нибудь общественно полезное и даже прибыльное. А вот желаю, и все! И никто мне не указ! Сколько примеров, когда процветающий бизнес покупался с целью его уничтожить.

Тут другое. 

Раньше государству был нужен "свисток" для выпуска пара, а сейчас - только тюремная параша для слива дерьма.

Хорошо-то как!



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Всего комментариев к статье: 7
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Re: Re: Re: А чем ты лучше?
Да еще - ну не нужно удалять КОММЕНТЫ, ЭТО ЖЕ ценз написал 03.03.2022 13:51
=
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Re: Re: А чем ты лучше?
бразом нагадить на половичок написал 03.03.2022 13:50
а я прихожу сказать правду людям, правда тут одни боты, и ДашаДа пропала, любил ее читать очень, и все старые пропали, только боты остались, Баранову спасибо!
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Re: А чем ты лучше?
хахахахахахахахахахххддд написал 03.03.2022 13:41
Я даже хуже, но речь не обо мне.
И ФОРУМ.мск я не закрываю, хотя он давно не приносит ничего и работает в убыток.
И даже терплю людей, которые приходячт сюда исключительным образом нагадить на половичок.
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(без названия)
Не плачте, сердце раня... написал 03.03.2022 13:40
Российская природа очищается. Представляю кислоту светлых лиц.
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Доходились в тайгу парою ( с тувинской чуркой) педерасты старые!
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен!-Жеглов написал 03.03.2022 13:32
На "Эхе" была масса комментаторов в комментариях. Комментарии были очень острые и против режима Ботоксной крысы. Получается, на рашке-путиняшке больше не осталось сайтов где можно критиковать режим Ботоксной крысы.
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А чем ты лучше?
Крокодил0303.22 написал 03.03.2022 13:25
Любой коммент не против тебя ты убираешь. Барин- коммунист это круто.
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обращение ЛЮДЕЙ к ЛЮДЯМ планеты
награда за голову ввпутина написал 03.03.2022 12:31
Петиция "обращение ЛЮДЕЙ к ЛЮДЯМ планеты"
.
Нужно создать международный фонд в который все желающие страны или люди скидываются, кто сколько хочет!
.
НО! тут есть прикольный момент. Половина!!! собранной суммы оплачивается ЛЮБОЙ ГРУППЕ КОТОРАЯ ПРИВЕЗЁТ В СУД В ГАГАГЕ - ЖИВОГО ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА ТЕРРОРИСТА НОМЕР 1 - ВВПУТИНА.
.
Вторая половина будет выплачена тому кто перечислил в этот фонд самую большую сумму! Как самому смелому и уважаемому человеку мира!
.
Таким образом - те кто привезет ввпутина в Гагу - навсегда освобождается от налогов и получает гражданство ЛЮБОЙ страны на выбор (для всех членов этой группы), а сумма выплачивается им в равных долях.
.
Нужно направить эту петицию ВСЕМ ПОСЛАМ ВСЕХ СТРАН МИРА. А так же всем известным людям планеты.
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