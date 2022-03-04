Что происходит в бывшем СССР, или денацификаторы против декоммунизаторов

Что происходит в бывшем СССР? Речь идёт, конечно, о текущих военных действиях. Как ни странно, но очень немногие левые и считающие себя марксистами могут сейчас дать внятный, простой и ясный ответ на этот незамысловатый вопрос. Между тем он укладывается всего в пару слов: в бывшем СССР идёт... гражданская война. Именно такой ответ я дал ещё 24 февраля в публикации в блоге, так и озаглавленной: Гражданская война в Советском Союзе продолжается. Однако этот ответ нуждается в дальнейшем раскрытии, попробуем это сделать. Самое удивительное (а возможно, и совсем не удивительное) заключается в том, что этот очевидный ответ оказался не по зубам огромному большинству левых, которые буквально с головой утонули в юридических формальностях, международном праве и т.д.. Напрочь забыв слова Маркса: «Юридически – значит фальшиво».

Рассуждают, что это, мол, не гражданская война, поскольку её ведут разные государства, выросшие на обломках СССР. Но, простите, гражданская война в США тоже шла между отдельными государствами – САСШ и Конфедеративными Штатами Америки (КША). Тем не менее она всеми историками, даже самыми упёртыми реакционерами, вроде бы согласно называется: Гражданская война в США. Гражданская война в России 1918–1922 годов тоже шла между целым пёстрым букетом независимых друг от друга государств: большевистской РСФСР, петлюровской УНР, Бухарским эмиратом, меньшевистской Грузией, дашнакской Арменией, и прочая, прочая, прочая. Тем не менее она историками тоже согласно называется: Гражданская война в России. Да что там, даже гражданские войны в Древнем Риме шли между разными государствами: Египтом царицы Клеопатры и Антония и Римом Цезаря Октавиана. И тем не менее...

Ну что, сообразили кое-что, наконец?

Скажу даже так: можно признавать или не признавать священные и неприкосновенные суверенитеты всяких петлюровских УНР, меньшевистских Грузий, Бухарских эмиратов и прочего. Но если вы хотите не затуманивать себе и другим мозги бессмысленным речекряком на юридически-правовые темы, а понять саму суть происходящего, об этом лучше на время забыть. Потому что суть любой войны не проясняется, а затуманивается юридическим, религиозным, националистическим речекряком, а смотреть, тем более марксисту, подобает на классовую расстановку сил. Помните известные слова Ленина? «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Вот и поищем эти классы и их интересы в данной войне. Разумеется, с обеих сторон войну ведёт буржуазия. Вернее, социальные группы этого класса. А вот называть её «российской» и «украинской» категорически неправильно. Это не украинская буржуазия и не российская, а постсоветская. Разуйте глаза, обуйте ноги: экс-президент Грузии Михаил Саакашвили преспокойно перешёл из рядов вождей «грузинской буржуазии» в ряды вождей «украинской буржуазии» и, не моргнув глазом, продолжил свою плодотворную деятельность. Можно себе представить, чтобы экс-президент Франции, например, стал претендовать на пост канцлера ФРГ, да и просто сделался бы германским политическим деятелем? Или наоборот? Нет, даже в страшном сне такое пока непредставимо. Хотя эти страны уже срок целой человеческой жизни интегрируются в Евросоюзе, но такое по-прежнему немыслимо. А тут – пожалуйста. Или: всевозможные Ходорковские и прочие беглые из России олигархи, все как один, на стороне Украины. Они – российская буржуазия или украинская? А на низовом уровне: чуть ли не наиболее рьяную часть «украинских патриотов» составляют люди, даже не говорящие на украинском языке или говорящие на нём плохо, потому что их родной язык – русский. Не пора ли уже сложить один и один и сделать из этих очевидных фактов столь же очевидные выводы?

Так какие же группы постсоветского буржуазного класса столкнулись сейчас между собой в этой войне? С одной стороны – 100-процентные компрадоры, сторонники полной и безграничной колониальной кабалы или, как это принято ныне политкорректно называть, «внешнего управления». Они есть и на Украине, и в России, и повсюду в бывшем СССР. Это весьма сильная и даже, возможно, преобладающая часть постсоветской буржуазии. На Украине с 2014 года это была, а пока ещё и есть правящая группа буржуазии.

В России... тоже компрадоры, не будем им льстить, так как львиную долю буржуазии здесь составляют экспортирующие на Запад сырьё гиганты вроде Газпрома и Роснефти, а также импортёры оттуда готовой продукции. Всё это рафинированные, дистиллированные компрадоры... и тем не менее, как видим, они желали и желают «войти в цивилизованный мир» не тушкой и чучелком, а на каких-то своих условиях. В чём западная «элита» им уже 30 лет упорно отказывает. Из-за чего и разгорелся весь сыр-бор.

Теперь последний вопрос: на чьей же стороне в этой войне могут и должны быть симпатии левых, красных, марксистов? Совершенно ясно одно: ни при каких условиях, даже мизинцем они не могут и не должны поддерживать сторонников полного «внешнего управления», то есть абсолютной колониальной кабалы. Это для левого – просто политическое самоубийство в качестве «левого», да и физическая смерть, не исключено, тоже – подача заявки на вакансию «жареного по-одесски колорада» после победы его «союзников» и тотальной декоммунизации, за которую они рьяно ратуют.

Программа другой стороны выглядит, на первый взгляд, для левых гораздо более привлекательно, судите сами, из вчерашнего заявления Лаврова: «Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре... Россия не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими, неонацистскими знамёнами участники факельных шествий». Вот только тот ли смысл вкладывают лидеры буржуазного класса в словечко «денацификация», какой вкладывали левые? И сами денацификаторы только вчера клялись именами фашиста Ильина, гитлериста Шмелёва, власовца Солженицына... и даже не думают от этой милейшей компании отрекаться.

Короче говоря, верить или не верить словам про «денацификацию» и в какой степени верить – это уже все левые решают по-разному, в меру собственного разумения. Некоторые не верят ни на йоту. Например, поэт Андрей Шигин написал в эти дни такие иронические стихи:

Швец и жнец, и на дудке игрец –

Все гарцуют парадным аллюром:

«Наши! Наши пришли наконец!»

Одолел-таки Врангель Петлюру…

Но открыто болеть за декоммунизаторов (которые его повесят или изжарят по-одесски, и открыто об этом говорят) против денацификаторов (которые хотя бы обещают этого не делать) – это для «левого», и тем более «марксиста» – нечто запредельное.