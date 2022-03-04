Нет социализма - нет России

Российские социалисты должны пройти по лезвию ножа в современной обстановке. Буквально между Сциллой и Харибдой. То есть, надо обличать олигархическую суть единороссовского режима – но и не мараться гниющей либердой.

Автор этих строк уже высказал свою позицию по этому поводу. А именно, надо освобождать только территории ДНР и ЛНР. Там ждали Россию давно. Надо уничтожать группировку «Север» в первую очередь, и всей мощью ВС РФ с армиями Донбасса; и, разумеется, прекратить обстрелы Донецка и Горловки. Тогда все было бы гораздо эффективнее и быстрее. Кстати, и «Азов» с прочими нацистами был бы уже уничтожен. Ну, максимум, Херсон для раскупорки канала; и само собой, полное доминирование в воздухе с уничтожением военной инфраструктуры.

Но вот в Киеве и тому подобное - российской армии делать нечего! Это уже не демократия, хотя бы и буржуазная, а империалистическая экспансия. И не надо про НАТО и тому подобное. Заслон из быстро освобожденной Новороссии стоял бы уже на страже. Ну, хорошо, не помешала бы зона безопасности на триста километров от границ Донбасса; и чтобы уничтожать любой вражеский танк, появившийся в ней, загодя. А пацаны-контрактники-то тут причем, да еще под Киевом?!.. Так и в ловушку угодить недолго типа Грозного. А если не входить в Киев – что они вообще там делают вместо того, чтобы молотить нацистов в Мариуполе?!... Риторический вопрос.

Более того, киевский режим развалился бы сам собой. Разборки Зеленского с оппозицией начались бы, и кто самый виноватый; и больших санкций не было, потому что запад согласился фактически на независимость Донбасса; и наверняка миротворцы ОБСЕ докладывали не раз, что ВСУ по уши в крови своими обстрелами. Да и вообще все шло бы по маслу и, если пригрозить личной смертью Коломойским-Ахметовым-Пинчукам. Или пусть приказывают уходить с Донбасса через купленного насквозь Зеленского с Радой; или «Калибр» в форточку особняка.

Ан нет, единороссам понадобилась именно широкая экспансия. Не ради толка и дела – а ради гребаного шовинистического пиара, и чтобы приподнять рейтинги до следующих выборов. Вот в чем сучье вымя Кремля, и не надо мозги пудрить.

Поэтому, еще раз, не надо бросаться из крайности в крайность. С одной стороны, геноцид Донбасса должен быть прекращен. Но, с другой стороны, потакать единороссам в империалистическом угаре совсем не дело. Потому что рядовой украинец не видит хорошей жизни не только дома, но и в России; и ломиться под власть Кремля никакого интереса.

Автор, будучи на месте жителя Чернигова или Днепра, тоже подумал бы сто раз на эту тему. А тут на тебе, приперлись, не спросившись. Я звал вас?!.. Нет. Ну и идите лесом. Поэтому это настроение вылезет наружу скорее рано, чем поздно; и ребятам под Киевом не поздоровится. И если что – единороссы не уйдут от ответственности за этот провал.

***

Но это, разумеется, лишь временный выход. Тактический ход. Если не продолжать развиваться, кризис угробит хоть Украину, хоть Россию к чертовой матери. Следовательно, стратегия заключается только в одном – в создании нового Советского Союза с пролетарским интернационализмом и социалистическим патриотизмом. Поэтому, Володин, слушай настоящую правду – нет социализма, нет России.

Только вот не надо про «совок», дефицит, Северную Корею и бла-бла-бла. Автор говорил на эту тему столько раз, что язык намозолил. Но не слышит тот, кто не хочет слышать. Но все же кратко для очистки совести.

Социализм на планете Земля отсутствовал. От слова «совсем». А был первично-уравнительный коммунизм точь-в-точь по третьему разделу Коммунистического Манифеста. Куда уж авторитетнее! Бери и читай, особенно со слов «… Первые попытки пролетариата непосредственно осуществить свои собственные классовые интересы во время всеобщего возбуждения, в период ниспровержения феодального общества, неизбежно терпели крушение вследствие неразвитости самого пролетариата...» Или, кто читал историю Союза, должен помнить о «военном коммунизме» Гражданской войны. Так вот, в том-то и суть вопроса – что таковой не кончился вплоть до перестройки! Он лишь мутировал, но сущность валовой экономики не изменялась. И осколки такого строя еще остались на Кубе и в Северной Корее. Что ж поделать, время было такое, и надо было выживать во время ВОВ и «холодной войны». Но в том-то и дело, что производительные силы созрели для социализма ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС (и даже перезрели). Если не строить его сейчас – значит, кинуться из одной крайности в другую, и гнить заживо. Кстати, чем болеют не только единороссы, но и всякие либералы, и хрен редьки не слаще.

В частности, автор уже говорил про реальный хозрасчет путем фабзавкомов и СТК. Тот же фабзавком рожден для инновационной экономики, словно близнецы-братья. Для сравнения, многие нынешние акционеры, мажоритарные тем более, живут вообще вне России, и им похрен абсолютно, вводятся инновации или нет. Им не нужны отечественные новые дома, новые машины, качественная медицина, хорошая экология, техника безопасности и так далее. Они не пользуются всем этим все равно. Ну, если уж совсем месторождение выдохлось, или народ поднялся по причине масштабной аварии, тогда пошевелят пальцем. Да уж, «прогресс».

А массовый рабочий живет именно дома, и именно в России. Поэтому, управляя хозрасчетным предприятием, он будет заинтересован в инновациях ВСЕГДА для себя любимого, и для своей семьи. Чтобы и дома строились самые современные, и машины были самые лучшие, и экология хорошая; а уж про медицину и технику безопасности и говорить нечего.

Хреново было только то в первом Союзе, что все крутилось через партию, единственно контролирующую выборы в Советы. Но даже самая большая партия не в состоянии учесть сложность современного и комплексного социально-экономического развития. А вот если добавить в этот механизм шестеренку фабзавкомов и СТК – эффективность скаканет в разы! Тогда за власть будут драться не только партии, но и фабзавкомы, обладающие мощными организационно-техническими и финансовыми ресурсами. Тогда любая партийная бюрократия не сможет заграбастать полномочия в одни руки; и, если что, фабзавком врежет в морду моментально, перехватывая выборы и отзывы депутатов. Тогда и комплексное социально-экономическое развитие несомненно.

Поэтому, скорее всего, советские партии будут уже лоббистами фабзавкомов; то есть, представлять территориально-промышленные комплексы фактически. А вот конкурировать между собой на выборах будут на самом деле ТПК, разве что в форме своих партий. Но и замечательно. Все же в разы демократичнее сухостоя первого Союза, и сбалансированно для экономики. Но это уже детали, и еще будет разговор.

Но в этот исторический момент надо определиться с главным. Не надо кидаться ни в одну сторону, ни в другую. Если даже единороссы возьмут Киев, надо стоять твердо. Это империалистическая экспансия. Никто Путина дальше Донбасса не звал. Или, наоборот, все начнет проваливаться, и либералы взовьются в смердяковском трансе – надо стоять еще тверже, и не отдавать Донбасс ни в коем случае. Иначе катастрофа будет еще хуже.

А когда переживем этот трудный момент, или даже сразу от него – пойдем в новый и современный Советский Союз. Так все в этой жизни и развивается, и от одной качественной стадии к другой.

***

Итого. Автор говорил еще в тучные нулевые, и когда мало кто верил, что ельцинско-путинский ГМК лишь переходный период от «военного коммунизма» к реальному социализму?!.. Говорил! И вот конец этого перехода близок. Санкции сделают свое дело, и ситуация начнет ухудшаться не по дням, а по часам. И это ни в коем случае не злорадство – а объективная закономерность «за что боролись, на то и напоролись». Сколько веревочке не виться, конец будет.

Более того, и завсегдатай сайта знает прекрасно – автор говорил еще в 2018-м, что кульминация кризиса начнется в 2021-2022 годах, и никакого трансферта 2024-го не будет?!.. Говорил; и режим вошел в пике задолго до президентских выборов.

То есть, уже ничто не устаканится. Потому что менять бюджетно-налоговую политику поздно - а без нее и кредитно-денежная политика бессмысленна. Придется или поднимать ставку до заоблачных высот (и все равно стагфляция), или девальвироваться, или инфляцировать с соответствующим резким социально-экономическим напряжением. А все потому, что платежный баланс так и не перешел от сырьевого к агропромышленному; и по причине бездарнейших налогов и расходов, и когда чокнутые «национальные проекты» не сделали экономический рост ни на йоту. Ну, можно издать новые «майские указы», ха-ха-ха; или порушить договоренность ОПЕК+; но это угробит еще больше, и когда не мясо, не рыба.

Кстати, скоро посевная, а вот многие элитные семена и клубни, ферменты, биоматериалы и смеси с оборудованием сплошь импортные. Скорее всего, запад будет дожимать и в этом случае. Да и многие регионы нежизнеспособны без трансфертов и кредитов, - опять-таки по причине дебильной сверхцентрализации налогов, – а вот будут ли банки давать низкие кредиты с нынешней большой ставкой рефинансирования, это еще большой вопрос. И когда страна подойдет к муниципальной кампании к концу года… фальсификация выборов разозлит до невозможности. Народ не стерпит на этот раз, и доведенный до крайности и предыдущими фальсификациями, и тяжелым годом.

И даже если протест не начнется в европейской части России – зато начнется в Сибири и на Дальнем Востоке наверняка, и там уже устали до чертиков от трансфертных цен с низкой налоговой базой.

Разве что единороссы оставят Киев с подобными в покое, - да кому он нужен, автор нихрена не может понять, ведь Зеленский и олигархи сбегут все равно, - и сосредоточиться на Донбассе-Херсоне (отсутствие воды тоже геноцид), тогда еще дело вырулится. А если нет; тогда можно сказать вполне, и вот иной Ярош подивится парадоксам истории: ситуация в нынешней Украине – канун социалистической революции. Только так и никак иначе.