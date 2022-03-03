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Московский листок

Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет

Опубликовано 03.03.2022 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет

Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Швейцарии. Она введет такие же санкции, какие ввел Евросоюз 23 и 25 февраля, указано в сообщении.

Активы лиц и компаний, попавших в санкционные списки, будут заморожены, причем решение вступает в силу немедленно.

Швейцария также введет ограничения против Владимира Путина, российских премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Запрет на импорт, экспорт и инвестиции теперь распространяется не только на Крым и Севастополь, но и Донецкую и Луганскую области Украины: как пояснила Швейцария, они больше не находятся под контролем правительства Украины.

Вводится запрет на въезд нескольких россиян, которые связаны со Швейцарией и близки к Путину, объявило правительство страны. Оно не назвало точное число и имена этих людей. Швейцария частично приостановит визовое соглашение с Россией 2009 года и закроет свое воздушное пространство для самолетов из России за исключением перелетов в гуманитарных, медицинских и дипломатических целях.

Reuters назвал санкции Швейцарии «резким отклонением» от традиций для страны, которая придерживается нейтралитета.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Мыкола Твердоплюев написал 03.03.2022 15:16
Вот и Израиль послал дедушку Байдена вместе с его антиевропейскими санкциями. Умнеет Запад.
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Защита русских запрещена
Дм написал 03.03.2022 15:00
Фашисты с Гитлером не являлись поводом для нарушения Швейцарией нейтралитета. А вот защита русских таким поводом является. ЗАЩИТА РУССКИХ - ЗАПРЕЩЕНА и преследуется в западном мире. Вывод: запад = антирусские фашисты.
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