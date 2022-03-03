Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства Швейцарии. Она введет такие же санкции, какие ввел Евросоюз 23 и 25 февраля, указано в сообщении.

Активы лиц и компаний, попавших в санкционные списки, будут заморожены, причем решение вступает в силу немедленно.

Швейцария также введет ограничения против Владимира Путина, российских премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Запрет на импорт, экспорт и инвестиции теперь распространяется не только на Крым и Севастополь, но и Донецкую и Луганскую области Украины: как пояснила Швейцария, они больше не находятся под контролем правительства Украины.

Вводится запрет на въезд нескольких россиян, которые связаны со Швейцарией и близки к Путину, объявило правительство страны. Оно не назвало точное число и имена этих людей. Швейцария частично приостановит визовое соглашение с Россией 2009 года и закроет свое воздушное пространство для самолетов из России за исключением перелетов в гуманитарных, медицинских и дипломатических целях.

Reuters назвал санкции Швейцарии «резким отклонением» от традиций для страны, которая придерживается нейтралитета.