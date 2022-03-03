Роман Абрамович избавляется от своих активов в Великобритании из-за угрозы попасть под западные санкции, пишет Independent. В частности, он предложил купить футбольный клуб «Челси» 86-летнему миллиардеру Хансйоргу Виссу.

Роман Абрамович 26 февраля передал управление английским футбольным клубом «Челси», которым он владел с 2003 года, в управление одноименному благотворительному фонду. Причина такого решения — опасения попасть под санкции, которые западные страны ввели против России в знак протеста против военной операции на Украине. Великобритания пока не вводила санкции против Абрамовича.

По информации Independent, швейцарскому миллиардеру Хансйоргу Виссу поступило предложение купить ФК «Челси». Сумма сделки может составить не менее £2 млрд, пишет издание.

Как сообщает Daily Mail, Виссу предложили присоединиться к консорциуму из «шести-семи инвесторов» для покупки футбольного клуба. Состояние 86-летнего миллиардера оценивается примерно в £4,3 млрд.

«Роман Абрамович в панике, как и все остальные олигархи. В настоящее время Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии. Он также хочет побыстрее избавиться от „Челси”. Во вторник [1 марта] я и еще три человека получили предложение о покупке „Челси” у Абрамовича», — рассказал Хансйорг Висс швейцарскому изданию Blick.

Ранее сообщалось, что в швейцарском Базеле были замечены три самолета, один из которых мог принадлежать Роману Абрамовичу. Речь идет о лайнере Boeing 767-300ER, который приземлился в аэропорту Базель-Мюлуз-Фрайбург утром 1 марта.

А ведь еще лет пятнадцать назад писали говорили - ребята, при первом же удобном случае вас грабанут. Вы не европейцы, вы наворовавшиеся на родине туземцы, приехавшие покупать бусы в Лондон.

И на законы смотреть не нужно, они не для вас писаны.