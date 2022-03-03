В Харькове погибла сотрудница мониторинговой миссии ОБСЕ

Марина Фенина, национальный член Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, погибла в собственной квартире при обстреле в Харькове вчера, 1 марта.

Действующий Председатель ОБСЕ и Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид выражают свои самые искренние соболезнования близким Марины, а также СММ в целом:

“Марина была убита во время доставки продуктов для своей семьи в город, который превратился в зону боевых действий. В Харькове и других городах и поселках Украины ракеты, снаряды и ракеты поражают жилые здания и городские центры, убивая и раня ни в чем не повинных гражданских лиц – женщин, мужчин и детей".

"Несмотря на неоднократные призывы международного сообщества и ОБСЕ, неспровоцированная военная операция против Украины продолжается".

Точно ли военная операция была "неспрвоцированной"? Вот как раз погибшая Марина Фенина собирала в течение 8 лет материалы, свидетельствовавшие о том, что и кто провоцировал ситуацию на Донбассе. А теперь она погибла, и свидетельства вместе с ней.

А миссия ОБСЕ спешно покинула Донбасс, разместившись в Ростове.