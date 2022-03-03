Российские коты-агрессоры попали под санкции

«С 1 марта ни одна кошка, выведенная в России, не может быть ввезена и зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России, независимо от того, какая организация выдала ее родословную. Ни одна кошка, принадлежащая владельцам, проживающим в России, не может быть представлена на любой выставке FIFe за пределами России, независимо от того, в какой организации состоят эти экспоненты. Правление FIFe также решило, что выделит часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек в Украине, которые страдают из-за сложившейся ситуации".

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Орел. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР Организаторы международного конкурса "Европейское дерево года" исключили из участия Тургеневский дуб, который представлял Орловскую область, сообщает администрация Орла.

"За день до завершения голосования по выбору главного европейского дерева 2022 года Тургеневский дуб по политическим причинам выбыл из борьбы", - говорится в сообщении.