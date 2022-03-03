В Москве отменили QR-коды, а мундепы протестуют против войны #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Минобороны отчиталось о потерях https://forum-msk.org/material/news/1... 2 На 4 марта намечено совместное заседание обеих палат парламента 3 Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России https://forum-msk.org/material/news/1... 4 «Роскомсвобода» сообщает о возможном начале блокировки видеохостинга YouTube 5 Грузия 3 марта подаст заявку о вступлении в Евросоюз 6 Абрамович спешно избавляется от британских активов https://forum-msk.org/material/news/1... 7 В Харькове погибла сотрудница мониторинговой миссии ОБСЕ https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В Москве отменили QR-коды и ковидные ограничения 9 Столичные муниципальные депутаты протестуют против войны



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