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Московский листок

В Москве отменили QR-коды, а мундепы протестуют против войны

Опубликовано 03.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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7 В Харькове погибла сотрудница мониторинговой миссии ОБСЕ https://forum-msk.org/material/news/1...

8 В Москве отменили QR-коды и ковидные ограничения

9 Столичные муниципальные депутаты протестуют против войны



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