В Москве отменили QR-коды, а мундепы протестуют против войны

Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Минобороны отчиталось о потерях https://forum-msk.org/material/news/1...
2 На 4 марта намечено совместное заседание обеих палат парламента
3 Швейцария впервые с 1815 года нарушила нейтралитет и ввела санкции против России https://forum-msk.org/material/news/1...
4 «Роскомсвобода» сообщает о возможном начале блокировки видеохостинга YouTube
5 Грузия 3 марта подаст заявку о вступлении в Евросоюз
6 Абрамович спешно избавляется от британских активов https://forum-msk.org/material/news/1...
7 В Харькове погибла сотрудница мониторинговой миссии ОБСЕ https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В Москве отменили QR-коды и ковидные ограничения
9 Столичные муниципальные депутаты протестуют против войны
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