Паралимпийский нацизм

Похоже, что нацизм становится сегодня уже не только европейской, но и мировой угрозой. Потому что в сферу влияния нынешних неонацистов оказались втянутыми не только политические и военные структуры, но и те сферы человеческих отношений, которые наиболее остро реагируют на любые проявления дискриминации по социальным или физическим признакам.

Речь идёт о деятельности Международного Паралимпийского Движения и его главного органа, отвечающего за организацию очередных Паралимпийских Игр в Пекине – Международного Паралимпийского Комитета. Который пошёл на поводу у совершенно потерявших всяческую совесть и одурманенных идеями возрождения нацизма представителями ряда западных стран. И, в первую очередь, - представителей США. Так ловко и так нагло разыгрывавших на протяжении последних 10 лет, так называемую, «украинскую карту» в своей борьбе за мировое господство. И так активно возрождавших на Украине бандеровское отребье, камуфлируя их во всевозможные нацистские бандформирования. Которые, чётко исполняя «заветы» своего «фюрера» Адольфа Гитлера и его сатрапа Степана Бандеры, глумились и убивали мирных жителей Донецка и Луганска.

При этом, принимая столь «судьбоносное решение» об отстранении от Паралимпийских Игр спортсменов из России и Белоруссии, представители Международного Паралимпийского Комитета, видимо, абсолютно забыли о том, что имеют дело не с обычными спортсменами, а с людьми, для которых каждое спортивное достижение даётся ценой огромных усилий воли, мужества и стойкости духа. Ибо, паралимпийцы – это люди, сумевшие преодолеть самое главное – неверие в свои собственные силы и возможности. Сумевшие сделать себя сами!

Но, чиновникам, сидящим в высоких административных креслах и получающих баснословные деньги за организацию деятельности этих уникальных по своей сути людей, видимо, глубоко наплевать на все их достижения, устремления и чаяния! И для них важнее всего угодить своим заокеанским хозяевам!

Тем, кто как раз и плодит армию «людей с ограниченными возможностями»!

Потому что именно эти самые заокеанские дяди и тёти сегодня так активно шлют в Европу огромное множество тяжёлого оружия и боеприпасов! Из которого калечат и малых детишек, и здоровых молодых парней, и ни в чём не повинных женщин и стариков!

Ведь именно США и их «союзники» по НАТО так рьяно и так активно пытаются сегодня доставить на пылающую землю Украины и передать в руки настоящим бандитам и нацистским выродкам из бандеровских формирований орудия и миномёты. Прикрываясь при этом красивыми словами о «демократии», о «свободе», о «правах человека» и о «социальной справедливости»!

Только реальную цену этих слов практически всё Человечество давно уже знает!

И нынешний демарш Международного Паралимпийского Комитета, фактически лишившего российских и белорусских паралимпийцев права участвовать в очередных Играх в Пекине является ярчайшим доказательством того, что ни о каком реальном «гуманизме» в политике Запада по отношению к народам Мира не может быть и речи!

Совершенно выжившие из ума западные (и, в первую очередь, - американские) политики теперь уже никого и никогда не смогут одурачить своими слащавыми речами о приверженности «идеалам гуманизма и демократии»!

Особенно – президент США господин Джозеф Байден, который даже в своих «речах» умудряется спутать украинцев с представителями совершенно другого государства! Что может свидетельствовать о серьёзных проблемах с умственным развитием. И наводит на мысль о том, что этот человек мог бы стать участником одного из конкурсов для людей с проблемами в психике. Но, отнюдь – не в управлении государством!

А нынешние Паралимпийские Игры в Пекине (в том случае, если они всё-таки состоятся без допуска туда спортсменов из России и Белоруссии) станут самыми позорными «игрищами» за всю историю Мирового Паралимпийского Движения.

И их руководители будут вписаны в эту «историю» в качестве пособников нацистов.