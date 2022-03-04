С митинга на Донбасс

Депутаты Андрей Луговой и Ярослав Нилов (оба — ЛДПР) внесли в Госдуму законопроект о призыве на службу в Донбассе участников акций против военной операции.

Они отмечают, что в стране находятся лица, которые «не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения, распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния».

«Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик»,— говорится в пояснительной записке.

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Даже Песков уже сказал, что Кремль «вряд ли» поддержит инициативу, так как военная служба не может быть наказанием.

На самом деле может, конечно. Еще Николай Первый ссылал декабристов на Кавказ, ну и Тарас Шевченко оказался в армии именно в наказание. Позже за скверное поведение служил на Кавказе и Лермонтов, не знаю, что он там написал, а командир был хороший. Армия помогла, воспитала. А мог ведь пойти по кривой дорожке.

Вообще в царское время отправлять строптивых студентов в армию было делом обычным. А мы разве не к истокам возвращаемся?

Правда, в истоках никакого парламента не было, только боярская дума да правительствующий сенат. Ну так и у нас к тому. Половина Госдумы чем не бояре?

А раз так, отчего ж не забрить в солдаты строптивцев?

Правда, некоторые уж отслужили, так в дружественном нам Таджикистане, бывало, и по два раза служили, и даже по три, причем на разных сторонах.

А вот почему у нас парламентарии проходят армейскую переподготовку только в спокойных местах? Почему не в "горячих точках"? Как пример для подражания было б очень неплохо.

Теперь, кстати, депутатов более низкого уровня и задерживают, и на 15 суток отправляют - вот самое оно и на Донбасс. Прямо целым муниципальным советом можно. Журналистов опять же, хотя этим привычно - всей разницы, главред тебя отправляет на войну или военком.

Вообще службу в российской армии следовало бы приравнять к тюрьме. Или тюрьму к армии. В хорошем смысле. Чтоб выслуга лет шла, льготы и так далее.

В германской армии этой практикой, помнится, Дирлевангер прославился, оберфюрер СС... У него не только уголовники служили, но и политические. Список подвигов впечатляющий - Хатынь, Варшавское гетто... А его военным преступником признали, хотя старался человек.

Хорошая инициатива, живая.

А.Б.