Мощный пожар на крупнейшей АЭС в Европе

Вблизи крупнейшей в Европе Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание учебно-тренировочного корпуса, огнем охвачены три этажа, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

На Запорожской АЭС работает один энергоблок из шести, противопожарная обстановка на станции в норме.

И.о. главного госинспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков в эфире телеканала "Рада" пояснил, что на Запорожской АЭС расположены семь ядерных объектов, шесть энергоблоков и ядерное хранилище.

По его словам, энергоблок №1 был ранее остановлен для ремонта, энергоблоки №2 и №3 безопасно остановлены, №4 - продолжает работу. Энергоблоки №5 и №6 - резервные, им ничто не угрожает.

В ночь на пятницу пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о пожаре на территории станции. При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что пожар начался за территорией АЭС - в учебно-тренировочном корпусе. В пресс-службе станции заявляли, что информации о нарушении радиационного фона нет.

Байден уже обратился с призывом к России "сократить военную активность в этом районе и допустить пожарных и спасателей к месту аварии".

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков говорил, что российская армия взяла под контроль территорию вокруг Запорожской АЭС. Отмечалось, что персонал АЭС продолжает обслуживание объектов и контроль радиоактивной обстановки в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что пожар произошел из-за обстрелов. По его словам, если случится взрыв, то он будет в 10 раз больше, чем на Чернобыльской АЭС. Неназванный представитель украинского правительства сообщил AP, что вблизи Запорожской АЭС зафиксирован повышенный уровень радиации.

Это называется доигрались в войну.

Само по себе попадание снарядов в реактор вызвать ядерного взрыва не может, но попадание в хранилище ОЯТ может вызвать эффект "грязной бомбы", заразив большую территорию. А нарушение корпуса ядерного реактора - эффект вроде чернобыльского или того, что произошло на АЭС Фукусима.

Интересно, кому пришло в умную голову обстреливать территорию вблизи АЭС?

А.Б.