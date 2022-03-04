Ни машин, ни самолетов, зато море газа в Европу

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей

«АвтоВАЗ» с 5 марта приостановит производство автомобилей на своем заводе в Тольятти на неопределенный срок из-за недостатка компонентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в компании. Точный срок простоя не ясен.

Известно о приостановке конвейера в Тольятти и одному из крупных региональных дилеров Lada. По его словам, понимание по отгрузкам машин в марте есть, но что будет в апреле, неизвестно. «Блоков от Bosch (ключевой поставщик микроэлектроники для «АвтоВАЗа») может не быть. Боюсь, что они могут приостановить производство в России», – отмечает собеседник «Ведомостей».

Европейские компании с начала специальной военной операции России на Украине и последовавших санкций США и Евросоюза сокращают сотрудничество с российскими партнерами. Одной из первых жертв нового санкционного режима стал «Камаз». Его немецкий акционер – Daimler AG (владеет 15%) сообщил о приостановке сотрудничества с российской компанией, писала немецкая газета Handelsblatt. Daimler не будет поставлять комплектующие в Россию и производить грузовики в рамках паритетного СП с «Камазом» – «ДК рус», сообщало издание.

Среди тех, кто уже сообщил о приостановке отгрузок и/или производства автомобилей в России, Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley и мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus. Допускает приостановку производства ввиду задержек в поставках комплектующих Nissan.

Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции

Министерство энергетики Украины с 3 марта запретило экспорт природного газа с территории страны из-за военной операции России, сообщает на странице в Facebook компания-оператор «Укртрансгаз».

Глава оператора газотранспортной системы Украины ООО «ОГТСУ» Сергей Макогон заявил РБК, что «транзит [российского газа идет] без изменений». «Это [затронет] только экспорт украинского газа и газа из ПХГ (подземных хранилищ)», — пояснил он.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов утром 3 марта заявил журналистам, что компания осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме — в соответствии с заявками европейских потребителей на 3 марта (109,5 млн куб. м).

После начала российской операции на Украине в «Газпроме» также заявляли, что осуществляют подачу российского газа для транзита через украинскую территорию в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей.

То есть, грубо говоря словами Путина, на время спецоперации запретили тырить российский газ - интересное следствие событий. А так война войной, а газ в Европу по расписанию.

Минтранс подготовил проект постановления в ответ на санкции

Минтранс в ответ на санкции в авиаотрасли подготовил проект постановления правительства, сообщает телеканал RTVI. Согласно ему, самолетам ближайшие полгода не нужно будет проходить техобслуживание, пилотов на этот же срок освободили от проверки на тренажерах.

Министерство хочет сократить до 5 дней услуги по регистрации самолетов в Государственном реестре воздушных судов. Дельдюжов считает, что это предпосылка к национализации иностранных бортов. Ранее о планах Минтранса национализировать лайнеры Boeing и Airbus сообщал РБК.

Помимо этого, в Минтрансе предлагают дать возможность российским специалистам самостоятельно заниматься ремонтом иностранных судов.

Об этом я уже говорил - все регламентные работы вместе с регламентами пойдут в помойку. Вот уже и идут.

Станут ли от этого полеты на российских авиалиниях безопасней - это вопрос... Хотя и нет никакого вопроса.

Как нет вопроса и с новыми бортами - их пока что собирать не из чего.

А.Б.