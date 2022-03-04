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Московский листок

На Украине теперь не будет собственности лоббистов Киева

Опубликовано 04.03.2022 в разделе комментариев 3

украина европа война киев
На Украине теперь не будет собственности лоббистов Киева

Верховная рада Украины единогласно приняла закон об изъятии российской собственности на территории страны. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

За принудительное изъятие собственности России проголосовали 282 депутата Рады, против не высказался никто, воздержавшихся не было. Не принимали участия в голосовании 24 депутата.

Законопроект был внесен в Раду 2 марта, в числе его соавторов — экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и депутат Давид Арахмия, который является членом делегации страны на переговорах с Россией об урегулировании. Над законопроектом также работали Министерство экономики страны и другие ведомства.

Согласно документу, национализации подлежит все имущество российских юридических лиц, в том числе объекты недвижимости и вклады.

О намерении конфисковать российскую собственность заявили 1 марта и в Польше. По словам мэра Варшавы Рафала Тшасковского, власти могут национализировать жилой комплекс в польской столице, находящийся в собственности России.

В конце января в Британии пригрозили конфисковать собственность российских «олигархов».

Интересно, а на каком юридическом основании? Ладно Россия ведет не войну, а спецоперацию, но ведь и Украина войну не объявляла. Юридически выглядит так - просто взяли и отобрали. За плохое поведение.




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Всего комментариев к статье: 3
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Процесс написал 04.03.2022 12:46
Немедленно конфисковать собственность Украины в РФ и ЛДНР. Такого случая может больше не представиться.
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Re: Т.н., "международного права" уже не существует.
Ботоксная крыса должна быть казнена!-Жеглов написал 04.03.2022 12:44

Ну так рашка-путиняшка захватывает украинские города и первым делом фсб-гру грабит украинские банки. Это что по международным законам?
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Т.н., "международного права" уже не существует.
-Что это? написал 04.03.2022 11:57
Но, мы этом здесь все и талдычили,- нахрена нам "международное право" на основании англо-саксонского "законодательства".
Это ,ведь, звери. Как можно с ними иметь что-то общее?..
Это ладно. Процесс отрезвление и выздоровления начался.
Как бы то ни было, но мне очень нравится как Путин дал кизды "скаклам". Не украинцам, а именно, что мерзким "скаклам". Там тоже начат процесс выздоровления.
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