В Москве тоже спецоперация?

2 марта 2022 года прошла встреча подрядчика строительных работ Ковальчук Антона (зам генерального директора Лайт 1) с жильцами дома по адресу — 50 лет Октября д 5. к 1. Жители, мягко говоря, недовольны проводимыми работами. Причина недовольства проста – при помощи этих работ их хотят выжить на улицу.

Г. Ковальчук заявил на встрече с жителями: «У меня есть обязательства, на которые я подписан». Жильцы спросили: «А вы когда подписывались, знали, что дом с жильцами?» Вразумительного ответа не последовало.

Когда жильцы заявили, что не собираются позволять делать ремонт, Ковальчук уверенно сообщил:

«Я выслушал вас, дальнейшие действия, которые будут предприниматься, они будут инициированы не мной лично, а другими структурами».

Жильцы: Это угрозы?

Ковальчук: «Нет, я просто ставлю вас в известность».

Жильцы: «То есть, когда мы уйдем на работу, вы нам снова будете дверь сносить?» (предыдущий острый конфликт возник из-за снесённой ремонтниками двери в общий коридор)

Г. Ковальчук: «Лично я вам больше ничего не буду сносить».

Жильцы: «То есть, придут другие структуры?»

Ковальчук: «Да».

Жильцы: «Это угроза?»

Ковальчук: «Вот с ними и выясняйте. Это констатация факта!»

Жильцы: «Почему нам не дают соцнайм?»

Г. Ковальчук: «Это не в моей компетенции».

Жильцы: «А почему нас нельзя на время ремонта переселить на третий этаж?»

Ковальчук: «Третий этаж отдан представителям арбитражного суда и вы это прекрасно знаете».

Жильцы знают, причём, знают, что не только третий этаж отдан, но и всё здание, в том числе, и площадь, где живут они. А куда им идти, когда их крыша над головой понадобилась одним чиновникам, чтобы усладить других чиновников? Этого жильцы, увы, не знают.

«Вот нас пытаются опять продавить на этот ремонт, объясняют, что можно жить в таких условиях — что можно ломать окна, снимать двери, стёкла, всё крушить, но вы здесь можете жить прекрасно с детьми, прыгать, скакать по этому бетону, чтоб нам краска лилась на голову, всё это возможно, реально», – комментируют данную ситуацию жильцы. — «Мы живём здесь по 30-40 лет. Эти годы мы работали в «Мостелефонстрое». Нас селили официально. Была вся база документов. Был огромный архив. Все вселения проводили в согласовании с местными органами самоуправления. Вот мы недавно нашли документы, которые подтверждают — там и горисполком, и исполком с кучей печатей, Совет солнцевских депутатов давал разрешение. Всё это есть в архиве. Есть номера документов, которые при желании можно поднять. Но, как нам объяснили, департамент не хочет поднимать эти документы. Все люди здесь прописывались через паспортный стол. Теперь оказывается, что все это было незаконно (по версии ДГИ). И мы должны убираться на улицу!»