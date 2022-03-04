Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Мощный пожар на крупнейшей АЭС в Европе https://forum-msk.org/material/news/1... 2 По пути команды Дирлевангера https://forum-msk.org/material/news/1... 3 "АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции 5 В порту Николаева затоплен флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный» 6 Рада Украины приняла закон о конфискации российской собственности https://forum-msk.org/material/news/1... 7 Минтранс подготовил проект постановления в ответ на санкции 8 Совет директоров «Лукойла» выступил за скорейшее прекращение спецоперации на Украине 9 Кадыров объявил о выплате $500 тыс. «за одну голову украинского националиста» 10 Российские коты-агрессоры и политически мотивированные дубы попали под санкции



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