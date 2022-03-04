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Московский листок

Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции

Опубликовано 04.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции
Украина запретила экспорт газа из-за российской во...
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