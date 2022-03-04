Обзор новостей с Анатолием Барановым.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Мощный пожар на крупнейшей АЭС в Европе https://forum-msk.org/material/news/1...
2 По пути команды Дирлевангера https://forum-msk.org/material/news/1...
3 "АвтоВАЗ" приостановит выпуск автомобилей https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции
5 В порту Николаева затоплен флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный»
6 Рада Украины приняла закон о конфискации российской собственности https://forum-msk.org/material/news/1...
7 Минтранс подготовил проект постановления в ответ на санкции
8 Совет директоров «Лукойла» выступил за скорейшее прекращение спецоперации на Украине
9 Кадыров объявил о выплате $500 тыс. «за одну голову украинского националиста»
10 Российские коты-агрессоры и политически мотивированные дубы попали под санкции
|
|