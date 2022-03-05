Кто их посадит?

— Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью! — сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье.

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба»

Читаю: «Украину ожидает свой Нюрнбергский процесс, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев».

Он реально верит в то, что лично его ничего похожего не ожидает? Совсем-совсем ничего?

В предыдущей статья я показал, что деяния лиц, которые ныне занимают «в результате выборов или по назначению государственные должности государственной службы РФ», а именно: «Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи — государственные должности категории «А»…», - подпадают под признаки преступлений, предусмотренных статьями 353 и 354 УК РФ. Но возникает вопрос – а кто же посадит их, да и тех, кто к призывал к агрессивной войне? Кто их осудит и посадит, если у них вся власть?

А надолго эта власть у них?

Сталин развивал экономику СССР на собственном рынке, иными словами, экономика СССР была предназначена обеспечить в первую очередь собственных граждан, а в мировой торговле СССР участвовал тем, что останется. Поэтому Советскому Союзу блокада была не страшна – он для себя производил всё и ещё производил кучу разного для всего мира, напомню, что в 70-х годах каждый второй летательный аппарат мира был советский. А для этого производства у СССР уже были и квалифицированные инженеры, и опытные рабочие.

Поэтому какую бы блокаду Запад ни вводил, а в СССР ни одно предприятие не останавливалось, ни один человек ни зарплаты, ни пенсии меньше не получал, курс рубля по ценам в магазинах не падал ни на копейку.

Даже к своему концу СССР производил 17,9 % мировой машиностроительной продукции, из них 22 % мирового производства металлорежущих станков, 46 % комбайнов, 11,3 % оборудования для пищевой промышленности, 63,2 % энергетического оборудования, 27 % самолетов, до 50 % военной техники, 21 % грузовых автомобилей.

Кроме этого, Советский Союз являлся одним из крупнейших поставщиков машиностроительной продукции, а о высоком качестве советского оборудования свидетельствовало то, что на нем работало 35 % базовых отраслей промышленности КНДР, 36 % - Индии, 45 % - Ирана, 65 % - Пакистана, 20 % - Турции, 50 % - Алжира, 25 % -Египта, 50 % - Ливии.

На внутренний рынок и на экспорт, СССР произвёл в 1990-1991 гг. (в год) 13,2 млрд квадратных метров ткани, или 37,8 кв. м на человека (для сравнения: ФРГ - 32 кв. м на человека). В том числе 75 % мирового производства льняных тканей и шелка, 12 %, хлопчатобумажных 13 %, а шерстяных - 19 % - 2,6 кв. м на человека (для сравнения: ФРГ - 2,4 кв. м, США - 0,7 кв. м). Трикотажных изделий в СССР было произведено 22 % мирового, т.е. в 2,5 раза больше Японии. Кожаной обуви произведено в 4 раза больше, чем в КНР, в 6 раз больше, чем в США, в 3 раза больше, чем в Японии.

Даже в последнем, 1991 году в СССР всё ещё выросло производство стиральных машин на 5 %, магнитофонов на 8 %, пылесосов на 7 %, мясорубок на 3,5 %, магнитол на 3,4 %, швейных машин типа «Зигзаг» на 2 %, а остальное осталось примерно на уровне 1989- 1990 годов. СССР производил 9-10 млн телевизоров (10,9 % мирового производства, ФРГ - 5 млн, Япония - 12 млн). Электропылесосов - 6 млн шт. (12,4 % мирового производства, Япония - 6,6 млн, ФРГ - 4,6 млн). Утюгов мы производили 16 млн шт. (15 % мирового производства), холодильников - 6,5 млн шт. (17,4 % мирового производства, Япония - 5 млн), стиральных машин - 6 млн (12,6 % мирового производства, Япония - 4 млн, ФРГ - 2 млн), фотоаппаратов – 3 млн шт. (4,4% мирового производства), часов - 72 млн шт. (17,1 % мирового производства). В 1991 году ещё оставались советские инженеры и рабочие.

Тем, кто разбирается в цифрах, из приведенных данных должно быть все ясно, а тем, кто не привык с ними работать, скажу, что это феноменально огромные объемы и, соответственно, СССР с её инженерами и рабочими не страшна была никакая блокада. Они могли всё сделать сами. А где эти инженеры и рабочие и сегодня??

А к сегодняшнему дню Россия стала сырьевым придатком, и даже при сегодняшней мизерной потребности в станках, импорт металлообрабатывающих станков составил 90%! По другим видам оборудования – химического, полиграфического и текстильного - импортозависимость от 60% до 80%.

Причём, уровень отечественной техники и технологии становится предельно убогим. По данным Всемирной организации робототехники (IFR), в 2016 году на 10 тысяч работников в мире приходилось 74 промышленных робота. Но если в Южной Корее на 10 тысяч работников приходится 631 робот, в Сингапуре – 488, а в США – 180, то в России — всего три. А несколько лет назад в России закрылся последний цех, который делал промышленных роботов и теперь их серийное производство в РФ полностью отсутствует.

Такое же убогое положение в космосе или авиации, где и сегодня пытаются всего лишь довести до ума заделы из СССР. Вот сообщение 2019 года, от которого я не знал, что и делать, - ржать или рыдать? Оказывается, в РФ на различных складах почему-то сохранилось неразрезанными и не сданными в металлолом аж 420 самолётов Як-40 из 1011 построенных в своё время в СССР. Самолётам было 55 лет! И вот эти недорезанные остатки Як-40 хотели эксгумировать и модернизировать. Ну и на них летать.

Так скоро и крейсер «Аврора» стане главной ударной силой Балтийского флота.

Сегодня основой и техники, и оружия является высокотехнологичная электроника. КНДР уже освоила производство и ноутов, и телефонов на своей элементарной базе. А Россия?

Бывший Министр связи России Л. Рейман не просто окончил Ленинградский электротехнический институт связи, он потом 15 лет работал на телефонной станции Ленинграда. До Реймана всяким там путиным и медведевым «как до Киева раком». И, тем не менее, даже Рейман показал всем до предела умственное и профессиональное развитие российских министров как руководителей, показал, что быть членом правительства России – это клеймо!

Рейман взял в 2008 году кредит в размере 815 млн евро, создал фирму «Ангстрем-Т» и пообещал в 2012 году построить завод по производству микросхем по технологическим нормам 130-90 нм, с перспективой развития и перехода на уровень 65 нм. Само собой, стал и владельцем будущего завода – это в России святое. Строил, бедняга, строил, но через 10 лет, к 2018 году ему удалось запустить производство только по 90-нанометровой технологии. Однако к этому году эта продукция уже была такой рухлядью, что фирма «Ангстрем-Т» вынуждена была обанкротиться окончательно.

Но современные «менеджеры» не сдаются! Внешэкономбанк РФ на огромную зарплату нанял несколько десятков тайваньских специалистов для переезда их вместе с семьями в Россию… но 22 февраля 2022 года США наложили санкции на операции с АО «Ангстрем»». Занавес! Аплодисменты!

Слов нет! Четырнадцать лет пытались построить и запустить производство, на что в СССР ушло бы года три! И всё равно не запустили! Образцовые дебилы!

Читателям, скорее всего, это не видно, но правительство и банкиры нынешней России – это не специалисты, это какой-то анекдот.

А сегодня дебилы-«аналитеги» утешают себя сентенциями типа:

«Экономическая блокада может даже сыграть положительную роль. Это будет стимулировать развитие собственной экономики, строительство производств по переработке сырья. Будут крепнуть новые экономические связи. Китай наводнит своей продукцией. Поначалу, конечно будет шок и пару лет будет трудно, но у России есть опыт выживания в блокаде».

Какой у вас опыт, дебилы?? Вы же, начиная от «пердизента», кончая самыми умными блогерами всю жизнь производили только говно в унитаз. Вы этот опыт используете? Кто у вас будет развивать экономику – «мерчендайзеры» и охранники супермаркетов? Импотентные «учёные», оказавшиеся неспособными разоблачить дебильную в своей основе аферу коронавируса? «Офис-самураи», ждущие пятницы, чтобы нажраться пива? Они будут создавать производства пресловутого «импортозамещения»?

Кретины, где ваши инженеры и рабочие?!

«Спикер Совфеда» Матвиенко нашла-таки выход из положения: «В условиях беспрецедентных санкций против России сейчас самое главное — всем включить мозги, проанализировать всё, что мешает работать бизнесу, частной инициативе, предпринимателям, малому и среднему бизнесу. Включить все наши возможности, потенциал страны и ничем не навредить, чтобы не было паники». И это всё??

Никто не спорит, что в этом Совфеде мозги никто никогда не включал. Но ведь не включал не от лени, а ввиду их отсутствия! Ведь всем понятно: были бы мозги, Совет Федерации не начал бы войну с Украиной. А как теперь включить то, чего нет??

Есть все основания полагать, что достаточно скоро дела не только на фронте, но даже в экономике сложатся круто до невозможности, и выход будет один – сдаться Западу.

Но и Запад тоже попал в ловушку, затеяв это дело с войной России и Украины, теперь Запад попал в положение, когда сам должен обвинять во всём своих собственных холуёв в России – политическое руководство России. Повторю, а то оппозиция России не поймёт, - не тупая и трусливая оппозиция России сместит нынешнее политическое руководство, а сам Запад. Сказав «а», он вынужден будет говорить и «б»! Для Запада победа над Россией будет в смещении всего нынешнего паноптикума российских «политиков» и заменой их иными лицами. К примеру, законсервированными на зоне. Как именно Запад будет эту замену делать – и думать не хочу. Но будет!

Пример – Саддам Хуссейн. Этот прожжённый антикоммунист пять администраций США был ставленником и союзником США, а кончил на виселице, построенной США.

А что в России делать со смещёнными с государственных должностей и иными лицами? Со всеми этими «Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи — государственные должности категории «А»? В Ираке новая власть их просто вешала вместе с Саддамом, правда, после как бы суда, в России до этого дело может и не дойдёт, хотя Медведев и старается ввести смертную казнь.

Положим часть нынешней «патриотической элиты» отправят в трибунал в Гаагу, а что делать с остальными? Скажем, с этими: «То, что делает наша армия, невероятно. За несколько дней блокировать крупные города большой страны, разрезав все силы на части, лишив ВСУ возможности координировать действия своих подразделений, лишив возможности подвозить оружие (везите, европейцы, - наши его ждут), и все это практически без жертв среди мирного населения, - это шедевр военного искусства! …Смешно в этой ситуации смотреть за всякими санкциями. Понятно, что это плохо и не смешно, но это - разные уровни реальности. Ведь война - это очень большое движение: технологий, денег, людей. И Россия показала всем, что она совсем не на том уровне, как представлял мир… и даже, думаю, Китай. И даже я. Это - круто! И я второй раз после Крыма говорю нашему Президенту «Браво!», не снимая с него ответственности за то, что происходит внутри страны».

И статьи 353 и 354 УК РФ очень пригодятся! Другие статьи УК РФ тоже пригодятся, но об этом в следующей работе.

Ю.И. МУХИН

P.S. Президент РФ, Председатель Правительства РФ, председатели палат Федерального Собрания РФ, депутаты, министры, судьи в области экономики уже добились оглушительной победы!

Вчера прекратила деятельность в России IKEA, оставив без работы 12,5 тысяч работников. Гражданской авиации РФ запрещено летать на четырёх сотнях самолётов, взятых в лизинг.

А вот украинский сайт подсчитал и сообщает о своей радости по поводу того, что к 3 марта в России:

Apple Pay – полная блокировка расчётов

Apple - полный уход с рынка

Adidas - отказ от работы со сборной по футболу

Audi - полный уход с рынка

AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт

Amazon - прекращение всех продаж

Adobe - полная блокировка

British Petrolium - вышла из Роснефти, унося технологии

BBC - отзыв лицензий на вещание

BMW - закрывает заводы, блокирует поставки

Bolt - уходит с рынка

Boeing - уходит с рынка

Chevrolet - уходит с рынка

Cannes Festival – не допускает делегацию РФ

Cadillac - уходит с рынка

Carlsberg - ограничивает экспорт

Cex Io - крипто площадка не допускает пользователей из РФ

Cinema 4D – прекратила работу приложений

Coca Cola - уходит с рынка

Danone - уходит с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино

Disney – запрет показа всех фильмов

Dell - уходит с рынка

Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней

DHL - уходит с рынка

Eurovision – дисквалификация России

Ericsson - уходит с рынка

Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний РФ

Etsy - блокируют все счета

Facebook - бан аккаунтов СМИ РФ

FedEx - полный запрет поставок

Formula 1 - отмена турнира в Сочи

Ford - закрывает все магазины

FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в РФ

Google Pay - частичная блокировка

Google Maps – запрещает информацию для РФ

General Motors - полный запрет поставок

HP - полный запрет поставок

Harley Davidson - полный запрет поставок

Instagram - блокировка пропаганды

Intel - запрет поставки микрочипов

Jaguar - уходит с рынка

Jooble - удалили сервис и сделали заявление

KUNA - уходит с рынка

Lenovo - уходит с рынка

LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны

MOK - отмена всех соревнований

Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков

Maersk - остановка поставок в/из РФ – это прекращает получение товаров с Ali xpress и ASOS

Mercedes - уходит с рынка

Megogo - удаление всех русских фильмов

Metro - увольнение 10тысяч сотрудников

Mitsubishi - увольнение работников 141 сервисного центра

Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер

Mobile World Congress - отказ аккредитации для делегации из РФ

NFT - блок средств пользователей РФ и РБ, перевод их денег Украине

NHL – отказ от игроков из РФ

Netflix - блокировка русских подписок, остановка производства РФ сериалов

Nike - закрывают все магазины

Nintendo - запрет на покупки в рублях

Nestle - закрывает все 6 фабрик в РФ

OnlyFans - закрытие в стране

Paysera – прекращение обслуживания

PayPal - заморозка счётов на вывод

Paramount - запрет кинопроката

Parimatch - отозвали франшизу

Play Station - невозможно совершить оплату

Pornhub - запрет на доступ к контенту

Porsche - уход из РФ

Renault - уход с рынка

Samsung pay - запрет обслуживания

Snapchat - запрет обслуживания в РФ и Беларуси

Scania - уход из РФ

SpaceX - предоставление спутниковой связи Starlink Украине

Shell - разрыв контракта с Газпромом

Spotify - запрет оплаты подписки

Sony - запрет кинопроката

Twitter - запрет регистрировать аккаунты гражданам РФ

TikTok - массовый запрет агрессивных дебилов и так называемых СМИ

Toyota - увольнение 2 600 сотрудников

UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, разрыв контракта с генеральным спонсором Газпром

UPS - полный запрет первозок

Universal pictures - запрет кинопроката

Visa –запрет обслуживания банков под санкциями

Volvo - уходят из РФ

Yandex - исключение акций компании с котировок на NY бирже

YouTube - блокировка сотен РФ каналов и их монетизации

Warner Bros - отмена всего кинопроката

Webmoney - запрет транзакций

Wolkswagen - уходит из страны

Zoom - отзывает лицензии на разработку программного обеспечения

И, судя по всему, это только начало.

«Какой восторг!» ©