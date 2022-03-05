Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Нажимать на все кнопки, какие есть

Опубликовано 05.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #социалза #краснов #форуммск #украина #война

Александр Краснов и Анатолий Баранов обсуждают перспективы дальнейшего существования медиа в условиях закрытия топовых СМИ и введения законов военного времени.

#Краснов, #АнатолийБаранов, #социалза, #форуммск, #война, #Украина



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции
Украина запретила экспорт газа из-за российской во...
04.03.2022
Нажимать на все кнопки, какие есть
Нажимать на все кнопки, какие есть
05.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Нажимать на все кнопки, какие есть (0)
Кто их посадит? (0)
Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции (0)
На Украине теперь не будет собственности лоббистов Киева (11)
Ни машин, ни самолетов, зато море газа в Европу (9)
Мощный пожар на крупнейшей АЭС в Европе (11)
Паралимпийский нацизм (6)
Что происходит в бывшем СССР, или денацификаторы против декоммунизаторов (84)
Нет социализма - нет России (23)
С митинга на Донбасс (34)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Фридман, ты охренел?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Клуб 7 "Ноября" подписал Манифест коалиции Социалисты против войны
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему приходит конец американскому проекту "Украина"
Дарья Митина Дарья Митина: Этот народ не победить
Дарья Митина Дарья Митина: Моя любимая картинка, заигравшая сейчас новыми красками и смыслами:))))))
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss