Нажимать на все кнопки, какие есть #анатолийбаранов #социалза #краснов #форуммск #украина #война Александр Краснов и Анатолий Баранов обсуждают перспективы дальнейшего существования медиа в условиях закрытия топовых СМИ и введения законов военного времени. #Краснов, #АнатолийБаранов, #социалза, #форуммск, #война, #Украина



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