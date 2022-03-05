Нажимать на все кнопки, какие есть

Александр Краснов и Анатолий Баранов обсуждают перспективы дальнейшего существования медиа в условиях закрытия топовых СМИ и введения законов военного времени.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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