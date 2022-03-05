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Московский листок

Не больше трех в одни руки!

Опубликовано 05.03.2022 в разделе комментариев 2

торговля магазин
Не больше трех в одни руки!

Крупнейшие торговые сети в России просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ. Так предлагается бороться с перекупщиками. 

«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка», - говорится в сообщении ведомства. 

Отмечается, что уже были зафиксированы случаи, когда такие товары приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме. 

***

Вот ей-богу, сейчас шел домой и думал: "К концу жизни возвращаюсь к тому, от чего ушел - дефицит, ограничение потребностей, скудость бытовой жизни".

Прихожу домой, а на первом месте во всех агрегаторах - это новость.

Ведь правда, погрузи меня году в 1985-м в какой-нибудь современный "Фкс прайс", и умом бы рехнулся, хотя сейчас понимаешь, что 90 процентов там блестящие и абсолютно ненужные тебе штучки. Но если ты никогда не видел пакетиков для замораживания льда и щипчиков для бутербродов?

Вот тогда объявления "Не больше 2 кг в одни руки" были привычными. Хотя, казалось бы, магазину-то выгодней, если у него сразу тонну купят, а не ту же тонну по килограмму.

Не хватает!

Следующий шаг - распределение по талонам. А ведь война идет всего неделю, и не война, а спецоперация, на чужой территории, ограниченным контингентом. А что через месяц? Голод?

В свое время был анекдот про Брежнева, как приносят ему для утверждения слоган (тогда они еще назывались лозунгами): "Догоним и перегоним Америку!"

- Хорошо, - говорит Леонид Ильич, - догоним - это хорошо. А перегонять не надо.

- Да почему ж, Леонид Ильич?

- А потому что увидят, что у нас задница голая!

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ййййй написал 05.03.2022 03:56
- Откуда мы узнаем о новостях в мире?
- Из опровержений ТАСС.
.
- Что общего между сапером и редактором газеты?
- И тот и другой ошибаются только раз в жизни.
.
- Что в Советском Союзе самое постоянное?
- Временные трудности.
.
Армянское радио спрашивают:
- Что такое - зеленое, хрустит, но не деньги?
- Пятьдесят рублей.
.
- Какое реальное соотношение между фунтом, рублем и долларом?
- Фунт рублей стоит доллар.
.
- Что было раньше - курица или яйцо?
- Раньше было все!
.
Армянское радио спрашивают:
- Будет ли новая всемирная война?
- Войны не будет, но будет такая борьба за мир, что камня на камне не останется.
Ответить
Доходились в тайгу парою (с тувинской чуркой) педерасты старые!
Ботоксная крыса должна быть казнена!-Жеглов написал 05.03.2022 03:37
Ботоксная Крыса имеетпорядка 40 миллиардов долларов личных средств.
У него есть яхты, дома, квартиры, три государственных дачи.
1-ая его 6лядь живет во Франции на шикарной вилле
2-ая его 6лядь живет в Монако в шикарном доме и имеет несколько курортов и компаний в Санкт-Петербурге.
Третья 6лядь имеет от Ботоксной крысы троих татарчат (наших будущих царей) и она озолотила всю свою татарскую родню!
Три дочки Ботоксной крысы живут за границей : одна во Фрации, другая в Голландии, третья в Монако.
Итак со всей властвующей на России верхушкой - они все долларовые миллионеры и миллиардеры, с яхтами, любовницами, квартирами, домами, недвижимостью за границей.
Отобрали Крым - виноградники и винные склады сразу ушли в руки к Медведеву и т.д.
Что есть у тебя кроме надломанной лопаты и ржавых грабель, застенчивый русский мужичок?
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