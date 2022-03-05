Не больше трех в одни руки!

Крупнейшие торговые сети в России просят разрешить им ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минпромторга РФ. Так предлагается бороться с перекупщиками.

«Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов питания, по которым в рамках договоренностей с Минпромторгом России, Минсельхозом России и ФАС установлена минимальная наценка», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что уже были зафиксированы случаи, когда такие товары приобретались в большем, чем нужно для частного потребления, объеме.

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Вот ей-богу, сейчас шел домой и думал: "К концу жизни возвращаюсь к тому, от чего ушел - дефицит, ограничение потребностей, скудость бытовой жизни".

Прихожу домой, а на первом месте во всех агрегаторах - это новость.

Ведь правда, погрузи меня году в 1985-м в какой-нибудь современный "Фкс прайс", и умом бы рехнулся, хотя сейчас понимаешь, что 90 процентов там блестящие и абсолютно ненужные тебе штучки. Но если ты никогда не видел пакетиков для замораживания льда и щипчиков для бутербродов?

Вот тогда объявления "Не больше 2 кг в одни руки" были привычными. Хотя, казалось бы, магазину-то выгодней, если у него сразу тонну купят, а не ту же тонну по килограмму.

Не хватает!

Следующий шаг - распределение по талонам. А ведь война идет всего неделю, и не война, а спецоперация, на чужой территории, ограниченным контингентом. А что через месяц? Голод?

В свое время был анекдот про Брежнева, как приносят ему для утверждения слоган (тогда они еще назывались лозунгами): "Догоним и перегоним Америку!"

- Хорошо, - говорит Леонид Ильич, - догоним - это хорошо. А перегонять не надо.

- Да почему ж, Леонид Ильич?

- А потому что увидят, что у нас задница голая!

Анатолий Баранов