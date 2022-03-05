Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Чья власть сегодня на Украине? И в России

Опубликовано 05.03.2022 автором в разделе комментариев 7

убийство террор
Чья власть сегодня на Украине? И в России

Чья власть сегодня на Украине?

Обычно принято считать, что избрана украинская власть украинским народом, что выгодно отличет ее от российской. Но, как видим, есть власть никем не избранных граждан, которым раздали оружие и теперь они его испеользуют. 

Народного депутата от оппозиционной платформы Нестора Шуфрича задержали представители 206-ого батальона теробороны. Якобы за фотографирование позиций военных. Хорошо не за подкоп в сторону Белгорода.

https://t.me/peaceforukraine/1878

А вот что бывает, когда представитель избранной власти не соотвествует взглядам и намерениям "власти Калашникова".

 

На фото мэр Кременной, найденный убитым. "Изменник, который хотел русского мира еще в 2014-м". Со всеми вытекающими для него последствиями.

После этого скажите мне, что на Украине власть - это законно избранные депутаты, мэры городов... 

Мне можно ответить, что все это проявилось только после российского вторжения, но это ведь неправда. Все это было уже прямо на майдане в 2014-м, а уж по Украине в целом... Ну, помните, наверно.

Я не знаю, почему президент Путин и следом за ним другие, вплоть до последнего кремлебота произносят это слово неправильно, но это и есть бандеровщина. То есть национал-социализм с украинским уклоном.

Нет, не говорите мне, что этим я оправдываю цели и задачи "спецоперации" - я их просто не знаю и не понимаю. Народу России их так и не доложили, забыли, наверно, по причине сильной занятости. Не говорю, чтобы спросить у народа, хоть в какой-то форме. Это у нас и вовсе не принято. Хотя в конституции записано, но мало ли, что там...

Да, президент сказал, что войска вводятся для "демилитаризации и денацификации". Когда уже ввели, а никак не до того. Ну и согласитесь, для целей и задач войсковой операции в другой стране, выглядит это несколько общо, неконкретно. Допустим, обстрел жилых кварталов - это демилитаризация или денацификация? Ну и Киев - это конечная точка спецоперации или до границы с Польшей? Или как всегда до Берлина?

Или как пойдет?

Видимо, цели и задачи спецоперации в соседней братской стране - это не наше дело. Мы ж здесь не власть...

Но начал я не с этого. А с того, что на Украине действительно чудовищная ситуация, действительно нацизм в местном варианте. И 8 лет необъявленной войны на Донбассе - это тоже давно нестерпимая ситуация, все восемь лет, собственно.

Но ведь и у нас ситуация давно... Хотел написать "нестерпимая", но нет, терпим. И есть серьезные опасения, что при любом исходе спецоперации она станет еще нестерпимей. Например, точно нестерпимые срока за не вполне понятные правонарушения - они ведь останутся в нашем законодательстве по окончании операции на Украине? Их же никто не отменит по случаю дня победы?

Нет у меня и уверенности, что после прохождения Украины нашими войсками туда и обратно (как обещал Путин), куда-то денется бандеровщина. Она и в УССР никуда не делась, спустя десятки лет после Победы (которая с заглавной буквы), а в незалежной расцвела жовтоблакитным цветом. 

А у нас-то что будет?

И сейчас хорошего мало, а уж дальше... Единственное, что радует - никакой самодеятельности, никаких раздач оружия неуравновешенным, все в руках государства. И задержат, и изобьют, и швабру засунут специально уполномоченные люди со званиями, выслугой и госнаградами. А если инициатива Медведева о возврате смертной казни не случайна, то и расстреляют культурно, в специально отведенном для этого помещении.

Что выгодно отличает Россию от Украины.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
А нечего идеализировать
Крокодил05.03.22 написал 05.03.2022 11:57
А разве на Западе настоящая демократия и выборы? Деньги захватили демократическую власть и никакой истинно демократический представитель туда не пролезет. Что Путин, что Зеленский одного поля ягода. Но клоун Зеленский переиграл с нацизмом, а этим дурашка подписал себе черную метку.
А об этом давно сказал Ленин, нужен классовый подход и все, нет там никакой демократии, там власть капитала, как и у нас.
Ответить
Re: Сионизм не пройдет
ИМАМУ номер 12 написал 05.03.2022 11:42
И страна тоже братская! А вот ГОСУДАРСТВО в этой стране, впрочем, точно также, как и в России - ВРАЖЕСКИЕ ОБЫДВА! Вот и нехай бодаются вусмерть. Вояк вот только жаль.
Ответить
Re: кому
маленький вопросик написал 05.03.2022 11:33
А вы не забыли, какой процент населения их "выбирал" Как Вы назовете этот "процент"? Я бы назвал точно так же, если не похлеще.
Да, кстати, если Вы умножите этот "процент" на процент явки на "выборыы", то к Вашей радости и национальной гордости получится совсем не большинство, а если еще учесть количество сидельцев, лишенных права голоса, то картинка будет еще веселей.
Меня это тоже радует и вдохновляет.
Ответить
Сионизм не пройдет
12 ИМАМ . написал 05.03.2022 11:32
Братский народ и братская страна есть разные вещи.Народ может и братский да страна не братская. Кто захватил и вбил в мозги, что мы враги? Американский сионизм, наш московский поддержал. Сейчас РФ воюет с сионизмом и в РФ. Уже закрыты Зхо Москвы, Дождь. цели и задачи спецоперации в соседней братской стране уничтожение сионизма в Рооссии
Ответить
(без названия)
аномаМ написал 05.03.2022 11:27
Какие "братья"? не было там братьев. Никогда. История ВОВ 1941-1945 это хорошо иллюстрирует . Были насильно ассимилированные русские. Это недогосударство нужно расчленить на несколько частей и вернуть русских сначала в русский мир, а потом в Россию. А бандерцы соберутся "у полонины" и будут в трембиты дуть
Ответить
(без названия)
ком написал 05.03.2022 11:20
И там, и здесь власть абсолютных моральных уродов...
Ответить
Национал-социалисты (нацисты) всех стран, объединяйтесь!
маленький призывчик написал 05.03.2022 11:17
В ИНТЕРНАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ! Будете ИНТЕРНАЦИСТАМИ
Даешь!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции
Украина запретила экспорт газа из-за российской во...
04.03.2022
Нажимать на все кнопки, какие есть
Нажимать на все кнопки, какие есть
05.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Москве тоже спецоперация? (1)
Чья власть сегодня на Украине? И в России (7)
Не больше трех в одни руки! (52)
Нажимать на все кнопки, какие есть (4)
Кто их посадит? (34)
Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции (0)
На Украине теперь не будет собственности лоббистов Киева (11)
Ни машин, ни самолетов, зато море газа в Европу (9)
Мощный пожар на крупнейшей АЭС в Европе (12)
Паралимпийский нацизм (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Встреча со студенческим клубом МГЛУ
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Фридман, ты охренел?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Клуб 7 "Ноября" подписал Манифест коалиции Социалисты против войны
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему приходит конец американскому проекту "Украина"
Дарья Митина Дарья Митина: Этот народ не победить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss