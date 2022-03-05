Чья власть сегодня на Украине? И в России

Чья власть сегодня на Украине?

Обычно принято считать, что избрана украинская власть украинским народом, что выгодно отличет ее от российской. Но, как видим, есть власть никем не избранных граждан, которым раздали оружие и теперь они его испеользуют.

Народного депутата от оппозиционной платформы Нестора Шуфрича задержали представители 206-ого батальона теробороны. Якобы за фотографирование позиций военных. Хорошо не за подкоп в сторону Белгорода.

https://t.me/peaceforukraine/1878

А вот что бывает, когда представитель избранной власти не соотвествует взглядам и намерениям "власти Калашникова".

На фото мэр Кременной, найденный убитым. "Изменник, который хотел русского мира еще в 2014-м". Со всеми вытекающими для него последствиями.

После этого скажите мне, что на Украине власть - это законно избранные депутаты, мэры городов...

Мне можно ответить, что все это проявилось только после российского вторжения, но это ведь неправда. Все это было уже прямо на майдане в 2014-м, а уж по Украине в целом... Ну, помните, наверно.

Я не знаю, почему президент Путин и следом за ним другие, вплоть до последнего кремлебота произносят это слово неправильно, но это и есть бандеровщина. То есть национал-социализм с украинским уклоном.

Нет, не говорите мне, что этим я оправдываю цели и задачи "спецоперации" - я их просто не знаю и не понимаю. Народу России их так и не доложили, забыли, наверно, по причине сильной занятости. Не говорю, чтобы спросить у народа, хоть в какой-то форме. Это у нас и вовсе не принято. Хотя в конституции записано, но мало ли, что там...

Да, президент сказал, что войска вводятся для "демилитаризации и денацификации". Когда уже ввели, а никак не до того. Ну и согласитесь, для целей и задач войсковой операции в другой стране, выглядит это несколько общо, неконкретно. Допустим, обстрел жилых кварталов - это демилитаризация или денацификация? Ну и Киев - это конечная точка спецоперации или до границы с Польшей? Или как всегда до Берлина?

Или как пойдет?

Видимо, цели и задачи спецоперации в соседней братской стране - это не наше дело. Мы ж здесь не власть...

Но начал я не с этого. А с того, что на Украине действительно чудовищная ситуация, действительно нацизм в местном варианте. И 8 лет необъявленной войны на Донбассе - это тоже давно нестерпимая ситуация, все восемь лет, собственно.

Но ведь и у нас ситуация давно... Хотел написать "нестерпимая", но нет, терпим. И есть серьезные опасения, что при любом исходе спецоперации она станет еще нестерпимей. Например, точно нестерпимые срока за не вполне понятные правонарушения - они ведь останутся в нашем законодательстве по окончании операции на Украине? Их же никто не отменит по случаю дня победы?

Нет у меня и уверенности, что после прохождения Украины нашими войсками туда и обратно (как обещал Путин), куда-то денется бандеровщина. Она и в УССР никуда не делась, спустя десятки лет после Победы (которая с заглавной буквы), а в незалежной расцвела жовтоблакитным цветом.

А у нас-то что будет?

И сейчас хорошего мало, а уж дальше... Единственное, что радует - никакой самодеятельности, никаких раздач оружия неуравновешенным, все в руках государства. И задержат, и изобьют, и швабру засунут специально уполномоченные люди со званиями, выслугой и госнаградами. А если инициатива Медведева о возврате смертной казни не случайна, то и расстреляют культурно, в специально отведенном для этого помещении.

Что выгодно отличает Россию от Украины.