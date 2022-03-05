Освобождение Украины идет строго по графику

Президент Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго в соответствии с графиком. Об этом он сообщил в рамках совещания с Советом безопасности.

«Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — отметил российский лидер, оценивая ход операции.

Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков (Изложение РИА Новости).

Видимо, речь о Стельмаховке. Это север Луганской области. Где-то километров 120 от линии разграничения. Очень хороший результат для народной милиции, учитывая, что противник здесь 8 лет окапывался. Представляю, какой ценой это далось...

Однако, выходит, на 11-й день спецоперации не освобождена даже Луганская область в административных границах?

Это такой был график? Или что-то пошло не так?

Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года.

А.Б.