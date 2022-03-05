Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Освобождение Украины идет строго по графику

Опубликовано 05.03.2022 в разделе комментариев 2

украина война киев
Освобождение Украины идет строго по графику

Президент Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго в соответствии с графиком. Об этом он сообщил в рамках совещания с Советом безопасности. 

«Специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», — отметил российский лидер, оценивая ход операции. 

Народная милиция ЛНР при поддержке российских войск вышла на рубеж Богуславка — Тельмаховка — Калиновка, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков (Изложение РИА Новости).

Видимо, речь о Стельмаховке. Это север Луганской области. Где-то километров 120 от линии разграничения. Очень хороший результат для народной милиции, учитывая, что противник здесь 8 лет окапывался. Представляю, какой ценой это далось...

Однако, выходит, на 11-й день спецоперации не освобождена даже Луганская область в административных границах?

Это такой был график? Или что-то пошло не так?

Освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Великой Отечественной войны происходило в период с января 1943 года по октябрь 1944 года.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это такой был график?
альтф4 написал 05.03.2022 13:21
Озвучивали в начале ограничение полетов на юге до 2 марта. Сейчас продлили до 14. Все по графику.)
Ответить
Заговор молчания.
12 ИМАМ . написал 05.03.2022 12:56
Почему не упоминается кровавый олигарх Ахметов, который владеет собственностью и фашистами в Мариуполе? Фашисты взорвали жилой дом, разве бизнесмен Ахметов не причем? Почему в Москве не объявили его преступником? Или это ворон ворону глаз не выклюет,
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы президенту Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции
Украина запретила экспорт газа из-за российской во...
04.03.2022
Нажимать на все кнопки, какие есть
Нажимать на все кнопки, какие есть
05.03.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Освобождение Украины идет строго по графику (2)
В Москве тоже спецоперация? (2)
Чья власть сегодня на Украине? И в России (10)
Не больше трех в одни руки! (56)
Нажимать на все кнопки, какие есть (4)
Кто их посадит? (40)
Украина запретила экспорт газа из-за российской военной операции (0)
На Украине теперь не будет собственности лоббистов Киева (11)
Ни машин, ни самолетов, зато море газа в Европу (9)
Мощный пожар на крупнейшей АЭС в Европе (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
orphoprosecutor orphoprosecutor: ... и побольше гулять
Дарья Митина Дарья Митина: Встреча со студенческим клубом МГЛУ
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Фридман, ты охренел?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Клуб 7 "Ноября" подписал Манифест коалиции Социалисты против войны
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Почему приходит конец американскому проекту "Украина"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss