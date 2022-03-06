Возможно, главного украинского переговорщика публично застрелили возле суда

Члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева застрелили у здания суда в центре Киева, утверждает блогер Анатолий Шарий: "Переговорщика на первой, гомельской, встрече Киреева на самом деле убили. Прямо в центре Киева казнили, выстрелом в голову, у Печерского суда", — написал Шарий в Twitter.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что сотрудники Службы безопасности убили Киреева при задержании. Как отмечал Дубинский, Киреева подозревали в госизмене.
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В последние дни на Украине убивают много, даже чересчур, и далеко не только в связи с боевыми действиями. По старому принципу "война все спишет".
Вот и Дениса Киреева застрелили как бы между делом.
Многие задавались вопросом, кто он такой и почему вообще оказался среджи переговорщиков, решающих вопрос жизни и смерти государства? Его официальный статус вообще никакой. И тем не менее...
Но для начала - это странные команды переговорщиков, в которых нет людей, способных принять решение на месте. В любом случае, даже если они на чем-то и договорятся, то им надо уезжать и консультироваться в людьми, реально принимающими решения. Так бывает, когда никто никуда не спешит, и быстрого решения не надо обеим сторонам. А ведь вроде бы надо?..
Но министр обороны, который на самом деле адвокат из Львова, то есть не может отдавать никаких приказов войскам - это на Украине прерогатива начальника Генштаба. Руководитель президентской фракции в парлмаменте, который единолично не может выстапать даже от имени вракции, не говоря уж обо всей Раде. Советник руководителя офиса президента - это смешней даже, чем помощник президента Мединский. И, наконец, совершенно непонятный персонаж, который, оказывается, под следствием о госизмене - да еще и убит офицером СБУ.
Кстати, почему именно он?
Если, как пишут, он непосредственно связан с Андреем Клюевым, тоже обвиненным в госизмене, но вовремя покинувшим Украину, то это очень серьезно. Возможно, буит как раз ключевой член делегации.
Андрій Петрович Клюєв дважды занимал пост вице-премьер-министра Украины, первый вице-премьер-министр Украины, секретарь СНБО Украины, глава администрации президента Украины. При Януковиче именно его называли "серым кардиналом". Он реально был одним из тех, кто в недавнем прошлом вершил судьбу страны.
Знаково, что представителя этого человека убил именно сотрудник СБУ, структуры, фактически давно и прочно находящейся под контролем со стороны США. Видимо, на судью надежды мало, пуля надежней.
И можно сказать определенно: ни быстрыми, ни результативными эти переговоры не могут быть. Им просто этого не позволят, причем любыми средствами.
А.Б.
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стоик7977 написал 06.03.2022 03:20
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/06/03/2022/621c51cb9a794735de97e336?from=newsfeed
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жирные коты продолжают грабить русских, несмотря на все санкции?
Кривоногих-Кабаев должен быть казнен! - Жеглов написал 06.03.2022 02:57