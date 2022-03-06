Усманову вышла поблажка по санкциям

Минфин США исключил компании, принадлежащие российскому миллиардеру Алишеру Усманову из-под санкций. В документе, подписанном директором Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаки 3 марта, говорится, что под санкции не попадут даже те компании, где Усманову принадлежит более 50%.

Согласно документу, Усманов не значится в списке лиц, заблокированных OFAC, — имущество и доли юридических лиц с его участием в США разблокируются, им разрешается списание средств со счетов.

Это исключение не распространяется на активы Усманова или финансовые операции компаний, если они были ограничены ранее по другим причинам, говорится в документе OFAC.

В четверг, 3 марта, США объявили о новых персональных санкциях против россиян в ответ на российскую «военную операцию»* на Украине.

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Усманов снял вместе с Андроном Кончаловским два очень сильных фильма, "Грех" и "Дорогие товарищи", который получил массу призов - и "Золотой орел", и приз Венецианского фестиваля, и ряд других. А "Грех" был на диске, который Путин подарил римскому папе...

В общем, наложить санкции на оба эти выдающихся фильма не было просто никакой возможности. И, полагаю, это сыграло роль в том, что Усманова, конечно, пощипали на деньги - заморозили счета в ЕС, наложилди арест на яхту и самолет, говорят виллу в Италии тоже отбирают. Но в целом он остается не под санкциями.

А.Б.