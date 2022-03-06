Учите Уголовный кодекс

В "тоталитарном" СССР к 80-м годам предельный срок заключения составлял 15 лет - за убийство и другие тяжкие преступления. В "демократической" буржуазной России с 4 марта 2022г., как сейчас трубят из всех утюгов, 15 лет можно схлопотать за "фейки", то есть за слова.

Несколько месяцев назад все обсуждали видео пыток из колоний. За швабру, вставленную заключённому в задний проход, вроде бы даже кого-то уволили. Но не дай бог заключённому во время экзекуции вскричать теперь "фейком" - его срок может быть резко увеличен.

"Слуги народа" включили в УК РФ статью 207.3, устанавливающую ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Также депутаты дополнили УК РФ статьей 280.3, предусматривающей ответственность за публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации.

Реакцией на такие изменения в законодательстве стал отказ последних худо-бедно сохранившихся журналистских изданий публиковать сведения о спецоперации в Украине. На территории России теперь об этом могут говорить, похоже, только 2 человека: Путин и Конашенков. Остальные обязаны транслировать исключительно официальные источники. Не случайно на встрече президента с сотрудницами Аэрофлота женщины спрашивали его, что же всё-таки в Украине происходит. Больше узнать практически не у кого. Да и зачем? Меньше знаешь - лучше спишь.

Главное, что войны нет, спецоперацию проводят контрактники, мирные граждане если и страдают, то только от рук собственных укронацистов. Остальное - фейки. И 15 лет за решёткой. А как иначе в информационную эпоху заставить граждан фильтровать информацию? Депутаты за народ опять порадели: с перспективой оказаться на нарах хочешь - не хочешь, а на слово поверишь. Недаром Конституция РФ гарантирует каждому свободу мысли и слова, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Вот избранники народа и подкорректировали понятие "законного способа" с помощью УК.

Вообще, Уголовный кодекс очень разнообразный документ. К примеру, там есть статьи 353 и 354: "Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Ведение агрессивной войны наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет". Странно, что они присутствуют, ведь Россия никогда не ведёт агрессивных войн, а только оборонительные. Или спецоперации.

С большой долей вероятности можно предположить, что в ближайшее время состав "фейков", за которые можно будет схлопотать 15 лет, начнёт расширяться. Социально-экономические процессы очень скоро дадут почву новым инициативам народных представителей. Я бы предложил сразу сажать на 15 лет за фейк, что эта замечательная власть, которая привела Россию к таким блестящим результатам (а что - все дворы заставлены автомобилями), когда-нибудь сменится, и принятые ею законы будут наконец-то распространены на тех, кто их принимал.