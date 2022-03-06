Microsoft принял решение приостановить продажу товаров и предоставление услуг в России

Одна из крупнейших мировых IT-компаний Microsoft приняла решение приостановить продажу товаров и предоставление услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании. «Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в заявлении на сайте корпорации.

В сообщении поясняется, что компания прекращает ряд направлений своей деятельности в России в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом, США и Великобританией. Санкции против российских физических и юридических лиц западные страны ввели после начала Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР 24 февраля.

По состоянию на февраль Windows использовалась на 88,3% всех подключенных к интернету компьютеров в России.

Продукция американской компании начала официально поставляться в СССР в 1987 году, представительство в России открылось в 1992-м.