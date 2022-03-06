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Московский листок

Microsoft принял решение приостановить продажу товаров и предоставление услуг в России

Опубликовано 06.03.2022 в разделе комментариев 2

интернет кремль яндекс
Microsoft принял решение приостановить продажу товаров и предоставление услуг в России

Одна из крупнейших мировых IT-компаний Microsoft приняла решение приостановить продажу товаров и предоставление услуг в России на фоне ситуации вокруг Украины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании. «Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в заявлении на сайте корпорации.

В сообщении поясняется, что компания прекращает ряд направлений своей деятельности в России в соответствии с санкциями, введенными Европейским союзом, США и Великобританией. Санкции против российских физических и юридических лиц западные страны ввели после начала Россией специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР 24 февраля.

По состоянию на февраль Windows использовалась на 88,3% всех подключенных к интернету компьютеров в России.

Продукция американской компании начала официально поставляться в СССР в 1987 году, представительство в России открылось в 1992-м.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Трикстер написал 06.03.2022 10:47
"По состоянию на февраль Windows использовалась на 88,3%
всех подключенных к интернету компьютеров в России".
В России под Windows работают все АСУ ТП на ТЭЦ и АЭС.
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костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 06.03.2022 10:44
нам похрену этот Microsoft.
Пиратских копий скачано лет на 50 вперед.
Так что нам а-ля насрать на это.
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