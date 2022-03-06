Владимир Путин заявил, что в стране будет развиваться свое авиастроение

Президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. Об этом глава государства сообщил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которая транслируется на канале «Россия 24».
«Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал Путин.
Сотни смертельно опасных "Боингов" летают по миру, но Илы и Ту им на смену не идут
Лидер государства также заявил о намерении властей увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.
От катастрофы "Суперджета" - к разгрому в Третьей мировой
Так и хочется спросить, а где ты был последние 20 лет?
Проект давностью в 26 лет съел уже полтриллиона рублей
Ну и просто дать денег и чтобы сразу получилось авиастроение - не бывает. Это работы лет на 20 как раз, даже при условии хорошего финансирования.
Анатолий Баранов: В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения
А как поживает уже построенный в Луховицах цех под производство уже сертифицированного Ту-334? А-а... Все накрылось тоже 20 лет назад?
Фонд «Народный самолет Ту-334-100» потребует от государства отдать производство самолета в его руки?
Ну молодец, молодец... Гений просто!
А.Б.
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ИВАН СУРОВЫЙ написал 06.03.2022 10:51
строение взойдет на новую(небывалую) высоту! Не позднее 2036г.(иначе
недопустимо) мы будем летать на гиперзвуковых ПО-2, достроим первый
суперджет и заложим(не в ломбард)второй, и наконец, построим для на-
шего неувядаемого лидера наци его личный авиа-мото-водо-ждор лимузин
на радость и так воодушевленному населению Единой России.
Залогом этих начинаний является главный Авиамодельщик России тов.Сердю
ков в свое время удачно освоивший одну из лучших художниц России Женю
Васильеву!
хахахахахахахахахахххддд написал 06.03.2022 10:50
Правильно всЁ написал 06.03.2022 10:36
освобожденными селами Донбасса, цветными картинками.
Дальше 5 лет жить под санкциями с Путиным, люди будут рады любой работе, лишь бы не торговать товарами и телом у метро, так что новые заводы авиапрома проведут отбор лучших мужчин и женщин. А с учетом науки России, самолеты вообще бомба, новейший гиперзвук.
459 написал 06.03.2022 10:26