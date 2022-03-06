Владимир Путин заявил, что в стране будет развиваться свое авиастроение

Президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. Об этом глава государства сообщил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которая транслируется на канале «Россия 24».

«Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал Путин.

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Лидер государства также заявил о намерении властей увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.

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Так и хочется спросить, а где ты был последние 20 лет?

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Ну и просто дать денег и чтобы сразу получилось авиастроение - не бывает. Это работы лет на 20 как раз, даже при условии хорошего финансирования.

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А как поживает уже построенный в Луховицах цех под производство уже сертифицированного Ту-334? А-а... Все накрылось тоже 20 лет назад?

Фонд «Народный самолет Ту-334-100» потребует от государства отдать производство самолета в его руки?

Ну молодец, молодец... Гений просто!

А.Б.