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Московский листок

Владимир Путин заявил, что в стране будет развиваться свое авиастроение

Опубликовано 06.03.2022 в разделе комментариев 4

Владимир Путин заявил, что в стране будет развиваться свое авиастроение

Президент России Владимир Путин заявил о развитии собственной авиационной отрасли в стране. Об этом глава государства сообщил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которая транслируется на канале «Россия 24».

«Мы будем развивать собственную авиацию. Россия будет развивать свое авиастроение, наращивать внутренние авиаперевозки, где возможно — летать за границу, будем стремиться ситуацию поменять», — пообещал Путин.

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Лидер государства также заявил о намерении властей увеличивать субсидирование региональных авиаперевозок.

От катастрофы "Суперджета" - к разгрому в Третьей мировой

Так и хочется спросить, а где ты был последние 20 лет?

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Ну и просто дать денег и чтобы сразу получилось авиастроение - не бывает. Это работы лет на 20 как раз, даже при условии хорошего финансирования.

Анатолий Баранов: В общем, дико жаль, как профукали интересы нашего авиастроения

А как поживает уже построенный в Луховицах цех под производство уже сертифицированного Ту-334? А-а... Все накрылось тоже 20 лет назад?

Фонд «Народный самолет Ту-334-100» потребует от государства отдать производство самолета в его руки?

Ну молодец, молодец... Гений просто!

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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НЕБЫВАЛЫЕ ПРеСПиКТИВЫ НАШЕГО АВИАСТРОЕНИЯ!
ИВАН СУРОВЫЙ написал 06.03.2022 10:51
Товарищ Путин заявил, а нам всем очень хочется верить ,что наше авиа-
строение взойдет на новую(небывалую) высоту! Не позднее 2036г.(иначе
недопустимо) мы будем летать на гиперзвуковых ПО-2, достроим первый
суперджет и заложим(не в ломбард)второй, и наконец, построим для на-
шего неувядаемого лидера наци его личный авиа-мото-водо-ждор лимузин
на радость и так воодушевленному населению Единой России.
Залогом этих начинаний является главный Авиамодельщик России тов.Сердю
ков в свое время удачно освоивший одну из лучших художниц России Женю
Васильеву!
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Re: с учетом науки России, самолеты вообще бомба, новейший гиперзвук
хахахахахахахахахахххддд написал 06.03.2022 10:50
Ты школу уже закончил?
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(без названия)
Правильно всЁ написал 06.03.2022 10:36
15 марта закончится война. Путин расскажет о победе, с цифрами,
освобожденными селами Донбасса, цветными картинками.
Дальше 5 лет жить под санкциями с Путиным, люди будут рады любой работе, лишь бы не торговать товарами и телом у метро, так что новые заводы авиапрома проведут отбор лучших мужчин и женщин. А с учетом науки России, самолеты вообще бомба, новейший гиперзвук.
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(без названия)
459 написал 06.03.2022 10:26
Путен опять что-то там заявил.. Уж больше 20 лет заявляет.. Но от заявлений к делу перейти -ему не судьба.
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