"Свобода" заканчивается в России

Радиостанция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приняла решение приостановить работу и радиовещание на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление издания.

Просто так сообщать об этом, со ссылкой на саму "Свободу" - рискованно, могут обвинить в распространении информации от иноагента. Поэтому очевидную вещь - только со ссылкой на официозный ТАСС.

Скоро будем "как сообщает ТАСС, Волга впадает в Каспийское море".

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов", - указано в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Сами мы прочесть не в состоянии, только в изложении госагентства.

Ограничение произошло в связи с регламентом блокировки сайтов, в которых содержатся "призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях". В сообщении Роскомандзора говорится, что указанным СМИ отключили доступ к информационным ресурсам по требованию Генеральной прокуратуры России.

Наверно, теперь надо еще наказывать, за то, что слушал... Лет 15 достаточно будет, полагаю.

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Вообще после падения "железного занавеса" радиостанция "Свобода" оказалась не самым востребованным СМИ в России, в отличие от старых времен, когда "Свободу" слушали ночами, когда "глушилки" работали малось послабее.

Хотя уровень "Свободы" был куда выше в профессиональном отношении, чем у какого-нибудь недавно закрытого "Дождя" и других многих.

Мне лично нравилось бывать в гостях у Владимира Кара-Мурзы, старшего, естественно, это уровень, как говорится. И нельзя сказать, что кругом сидели либералы - нет, приглашались люди самых разных взглядов. Формировалась объективная картина происходящего, ну ведь никто ж и не скрывал, на какие средства существует это медиа - делаешь поправку, и пользуешься.

Закрытие в США "Раши Тудей" навряд ли вызвало большое недовольство культурной публики - явлением историческим проект Маргариты Симоньян не стал. В отличие от "Свободы", которую "ловили" еще отцы и деды, которая вошла в искусство и фольклор.

Надо было быть полным дебилом, б...дь, чтобы закрывать медиа, ставшее одной из линий русской жизни ХХ, да и нынешнего века.

Закройте еще и "Правду" за то, что ее создатель Ленин был явным иностранным агентом и занимал выраженную антивоенную позицию. Хотя с нынешних станется - и "Правду" закроют.

А заодно стоит закрыть и Российскую Федерацию, ведь ее основателем тоже был Владимир Ленин, иноагент и противник войны.