Оппозиционные СМИ в период не-войны

Анатолий Баранов беседует с Элмаром Рустамовым на весьма актуальную тему - как в период "спецоперации" существовать медийным проектам оппозиции? Сейчас пришли за либералами, завтра придут и за другими.

Или может современному российскому обществу и не нужны независимые источники информации? Есть "Раша Тудей", и достаточно, а когда менять ушанку на фуражку напишут в "Красной звезде".

#Рустамов, #СМИ, #социалза, #коммунисты, #война, #Украина