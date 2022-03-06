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Московский листок

Оппозиционные СМИ в период не-войны

Опубликовано 06.03.2022 в разделе комментариев 1

#социалза #коммунисты #украина #война #рустамов #сми

Анатолий Баранов беседует с Элмаром Рустамовым на весьма актуальную тему - как в период "спецоперации" существовать медийным проектам оппозиции? Сейчас пришли за либералами, завтра придут и за другими.

Или может современному российскому обществу и не нужны независимые источники информации? Есть "Раша Тудей", и достаточно, а когда менять ушанку на фуражку напишут в "Красной звезде".

#Рустамов, #СМИ, #социалза, #коммунисты, #война, #Украина



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик7981 написал 06.03.2022 11:27
сколько женщин получат подарок к 8 марта ввиде извещения о гибели военнослужащего сына или мужа ?
Интересно, любовниц олигархов-воров будет поздравлять бриллиантами лично карлик?
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06.03.2022
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