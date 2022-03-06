Оппозиционные СМИ в период не-войны

Анатолий Баранов беседует с Элмаром Рустамовым на весьма актуальную тему - как в период "спецоперации" существовать медийным проектам оппозиции? Сейчас пришли за либералами, завтра придут и за другими.
Или может современному российскому обществу и не нужны независимые источники информации? Есть "Раша Тудей", и достаточно, а когда менять ушанку на фуражку напишут в "Красной звезде".
#Рустамов, #СМИ, #социалза, #коммунисты, #война, #Украина
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стоик7981 написал 06.03.2022 11:27
Интересно, любовниц олигархов-воров будет поздравлять бриллиантами лично карлик?