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Московский листок

Совфед одобрил закон об изъятии коррупционных денег чиновников

Опубликовано 07.03.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Обзор новостей с Анатолием Барановым.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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8 В Госдуме предлагают не публиковать данные о счетах и имуществе оказавшихся под санкциями чиновников

9 "Свобода" заканчивается в России https://forum-msk.org/material/news/1...



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Совфед одобрил закон об изъятии коррупционных денег чиновников
Совфед одобрил закон об изъятии коррупционных дене...
07.03.2022
Полный ДелягинN31
Полный ДелягинN31
06.03.2022
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