Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 Возможно, главного украинского переговорщика публично застрелили возле суда https://forum-msk.org/material/news/1...
2 В Италии наложили арест на недвижимость бизнесмена Усманова и телеведущего Соловьёва
3 Усманову вышла поблажка по санкциям
4 Microsoft принял решение приостановить продажу товаров и предоставление услуг в России https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Совфед одобрил закон об изъятии коррупционных денег чиновников
6 Абрамович отдаст деньги за «Челси» пострадавшим в конфликте на Украине
7 Владимир Путин заявил, что в стране будет развиваться свое авиастроение https://forum-msk.org/material/news/1...
8 В Госдуме предлагают не публиковать данные о счетах и имуществе оказавшихся под санкциями чиновников
9 "Свобода" заканчивается в России https://forum-msk.org/material/news/1...
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