Совфед одобрил закон об изъятии коррупционных денег чиновников #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Возможно, главного украинского переговорщика публично застрелили возле суда https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Италии наложили арест на недвижимость бизнесмена Усманова и телеведущего Соловьёва 3 Усманову вышла поблажка по санкциям 4 Microsoft принял решение приостановить продажу товаров и предоставление услуг в России https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Совфед одобрил закон об изъятии коррупционных денег чиновников 6 Абрамович отдаст деньги за «Челси» пострадавшим в конфликте на Украине 7 Владимир Путин заявил, что в стране будет развиваться свое авиастроение https://forum-msk.org/material/news/1... 8 В Госдуме предлагают не публиковать данные о счетах и имуществе оказавшихся под санкциями чиновников 9 "Свобода" заканчивается в России https://forum-msk.org/material/news/1...



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