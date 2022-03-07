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Московский листок

В Генштабе вспомнили про бомбардировки оборонных заводов

Опубликовано 07.03.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев зеленский
В Генштабе вспомнили про бомбардировки оборонных заводов

Президент Украины Владимир Зеленский высказал критику в адрес лидеров западных стран. Он недоволен тем, что Европа и США не реагируют на возможные удары РФ по оборонным украинским объектам. 

«На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса. И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика», — отметил Зеленский.

***

Я понимаю, что Зеленский - человек сугубо мирной профессии, и может не знать, что предприятия оборонно-промышленного комплекса являются во время войны законной и первоочередной целью для авиации и артиллерии. В том числе и для ядерных сил, кстати.

Странно другое - что российская армия начала "военную спецоперацию" не с уничтожения объектов ОПК. Российский генштаб не перестает удивлять...

Хотя, возможно, планируя окончание операции ко 2 марта, рассчитывали взять все в целости и сохранности.

А Зеленскому, чем сетовать на западных политиков, стоило запросить доклад о состоянии ПВО на этих объектах. Все же главковерх...

Или все это чудесным образом приватизировано, и отчетов государству не предоставляет, кроме налоговых?

А.Б.



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