Война без понимания законов

В предыдущей статье я писал, что США (более точно – Запад), заставив Кремль напасть на Украину, в благодарность обвинил всю власть в России в преступлении против человечества. Однако теперь Запад вынужден будет сместить нынешнюю власть в России, даже не глядя на то, что это его собственные холуи. Впрочем, в России, как и на Украине, холуёв у Запада много, и не в их отсутствии проблема. Наберут новых и даже более послушных.

Но новая власть, придя в России, займётся расправой над старой, раз США признали её преступной. Напомню, что у российских либералов-белоленточников и у украинских майданутых любимым словом было слово «люстрация».

Ну, к примеру, представьте, что по велению Запада к власти придёт Навальный, понятно, что, как и Путин, Навальный придёт уже с готовыми двойниками, и будет такой же холуй Запада после небольшого периода свободы. Что Навальный сделает с представителями старой власти и её сторонниками? Что – кровь в жилах стынет?

Нет, я понимаю, что наши умные сограждане только посмеются над таким предположением потому, что они-то уж точно знают, что они очень умные! Они же столько лет совали гвоздик в обесточенную розетку, и с ними ничего не было! Так, как этих умных могут напугать какие-то слова типа «Запад подаст на эту розетку напряжение»? Умные не боятся.

А вот дураки опасаются.

Смотрите сами. Понятно, что какие-то кукловоды выпускают на радость всем нашим умным – и сторонникам путина, и оппозиционерам - несколько артистов, играющих роль Путина. Понятно, что артистам никто не даёт реально руководить – никто им не даёт подписывать указы. Но ведь указы Президента, пусть и без подписи, публикуются! Следовательно, кто-то их помещает на сайт Президента России! А теперь смотрите - если законный Президент есть, и он подписал указ, – то этот кто-то в Администрации Президента просто «исполнил свои служебные обязанности» - тут его вины нет. Но если Президента нет, а кто-то поместит приказ о начале «военной спецоперации» - то это «подготовка… агрессивной войны» этим кем-то. Не отсутствующий президент, а этот «кто-то» станет соучастником преступления, предусмотренного частью первой статьи 353 УК РФ: «Планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны - наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет».

Как вы полагаете, есть ли на сайте Президента России Указ о «спецоперации» на Украине, о которой устно провякал дежурный артист в ночь на 24-е февраля? Если вам это интересно, то рекомендую расследование Андрея Трибунского https://www.youtube.com/watch?v=F2m7HZbI8tY.

Теперь ещё немного о наших умных согражданах, передовой отряд которых, понятное дело, возглавляют, прости господи, депутаты Государственной Думы. Я написал, что они виновны не только по статье 353 УК РФ (в сумме их вины – эта вина даже пустяковая). Но тогда в чём ещё?

Вот на сайте Президента России вывешено:

«Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Федеральный закон принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации 4 марта 2022 года.

Федеральным законом устанавливается уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Федеральным законом также устанавливается уголовная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской федерации и её граждан…».

Начнём со второго.

Словари поясняют: «Дискредитация (от фр. Discréditer — «подрывать доверие») — умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия к кому-либо, умаление его достоинства и авторитета. Кроме того, совершение должностным лицом действий, явно подрывающих в глазах граждан достоинство и авторитет органов власти, рассматривается как дискредитирование власти».

Вооружённые Силы России предназначены не для насилия над народом России, народ не обязан их бояться, посему по своему смыслу достоинство и авторитет Вооружённых сил, как вооружённых сил (организации, призванной убивать врага), не могут быть подорваны в глазах народа России. Это всё равно, что дискредитировать в глазах граждан России дороги США. А какое отношение состояние этих дорог имеет к гражданам России? Они по американским дорогам не ездят и Вооружённые силы России с гражданами России не воюют.

Вооружённые силы – это не российский банк и не фирма, выпускающая колбасу, к чьим услугам или товару можно лишить доверие граждан. А в чём доверять Вооружённым Силам? Даже когда в СССР армия была «любимая», в неё не заманивали, а насильно призывали. Или мы, граждане России, что – начали платить Вооружённым силам деньги из своего кармана, веря в то, что они завоюют для нас Украину? И теперь стоит вопрос, чтобы мы и дальше за это самое сами платили, веря, что Армия победит? Ну так ведь мы же не платим – это у нас правительство забирает деньги и платит Вооружённым силам. В наших глазах можно дискредитировать только правительство, которое создало эдакие вооружённые силы.

Сам по себе закон по защите вооружённых сил от дискредитации – это, во-первых, дискредитация власти в России! Во-вторых, если виновные в плохом состоянии Вооружённых Сил депутаты, вводят закон о запрете того, в чём сами виноваты, - о запрете дискредитации Вооружённых сил, то этот закон является безусловным доказательством, что Вооружённые Силы не вызывают ни малейшего доверия в первую очередь у них – у власти. Депутаты этим законом говорят гражданам, что имидж, авторитет и доверие к Вооружённым Силам России настолько низкие, что удержать их у плинтуса можно только угрозой 15-летнего тюремного заключения. То есть члены правительства, депутаты и сенаторы своей тупой деятельностью действительно дискредитируют в России Вооружённые Силы, и сажать по этому закону надо их – депутатов, сенаторов и чиновников.

Ну и действительно - такая деятельность представителей власти является дискредитацией самой власти.

А теперь посмотрите на первое положение этого закона: «уголовная ответственность за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации».

Ведь специфика войны такова, что «публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации» прежде всего распространяется самими Вооружёнными Силами, тот же А.В. Суворов не стеснялся приписать нолик к числу поверженных турок, приговаривая: «А чего их жалеть, бусурманов-то?». А сегодня распространение ложной информации является профессией органов пропаганды самих Вооружённых сил. Это способ воодушевить свои войска и запугать или запутать противника. Вот в пятницу 4 марта официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков публично распространил информацию, что «ВС РФ за время спецоперации уничтожили 1812 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 635 танков, а также 54 беспилотных летательных аппарата». Ну и сколько здесь правдивой информации, а сколько ложной? Наручники на Конашенкова уже одели?

Это вот вам умственное развитие депутатов – идёт война, а они законом превращают в преступников органы пропаганды Вооружённых Сил России. Вот как это понять, если не считать Думу и Сенат сборищем дебилов??

Кроме того, депутаты привычно попирают права и свободы граждан России, ведь этим законом попраны права, установленные статьёй 29 Конституции РФ: «Каждому гарантируется свобода мысли и слова».

Зачем нужен этот закон, если всё необходимое для борьбы с паникой уже есть? Ведь если некто распространяет недостоверную информацию, наносящую вред власти России, то в Гражданском кодексе есть статья 152 «Защита чести, достоинства и деловой репутации». Зачем вам, кнопкодавам, снова втаптывать в грязь Конституцию?

Кстати, некоторые права человека в России можно ограничить сразу всем гражданам (ст. 56 Конституции), если ввести чрезвычайное положение, но ведь вы же, депутаты, его не вводите!

Сказать, что депутаты кретины – мало! Они преступники!

И теперь о главном преступлении депутатов.

Смотрите, приняв Конституцию, народ России оставил высшую власть себе, назначив себя в России сувереном – носителем высшей власти. Народ предусмотрел в Конституции и механизм осуществления своей власти – либо прямо с помощью референдума, либо через органы трёх ветвей государственной власти, которые народ оставил себе избирать на свободных выборах. Ну вдумайтесь же в положения статей 3 и 10 Конституции РФ!

Государственная власть в России – высшая власть в государстве – принадлежит только и исключительно народу!

Сразу оговорю, что депутаты законодательной ветви власти за почти 30 лет после принятия Конституции не дали суверену ни разу высказать свою волю прямо - на референдуме, и не дали суверену избирать исполнительную и судебную власти. Депутаты захватили и присвоили себе власть суверена.

Народ России - ещё раз напомню, суверен, - оговорил, что депутаты могут менять в конституции статьи 3-8, но не имеют права менять главы 1 (Основы конституционного строя), 2 (Права и свободы человека) и 9 (Конституционные поправки и пересмотр Конституции). Поправки в главах 1 и 2 имеет право делать только сам народ (в главе 9 оговорено, как).

Между тем депутаты своими законами втоптали в грязь указания суверена – народа России. Они захватили и присвоили себе его власть – власть суверена, и теперь меняют как хотят положения глав 1 и 2.

Выше я уже сказал, что втоптав в грязь положение Основ конституционного строя, депутаты не организовали свободные выборы сувереном представителей исполнительной власти и судей, они законами втоптали в грязь свободы и права суверена – начиная от права на жизнь и свободу передвижения, до права на свободные митинги и свободу слова. Они не дают суверену осуществлять власть через своих представителей и лично участвовать в осуществлении власти.

Захват и присвоение себе власти суверена – народа – это тяжкое преступление депутатов, и это оговорено в статье 3 Конституции: «4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону». Таким законом является статья 278 УК РФ «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти»:

«Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет».

То есть, когда власть сменится и к власти придут те, кто будет гореть желанием наказать старую власть, то никто не сможет обвинить новую власть, что она попирает право и применяют к бывшим депутатам законы, которых в бытность этих депутатов не было – все законы, по которым депутатов будут судить, уже есть!

А теперь предварю следующую мысль аналогией. Представим, что в городе банда открыто грабит и убивает людей при полном бездействии граждан и полиции потому, что множество умных, за деньги этой банды и просто ввиду личного кретинизма, манипулируя какими-то статьями законов и Конституции, доказывают, что банда действует строго по законам и Конституции. Вот эти умники они как – просто невинные болтуны или соучастники преступлений этой банды? А ведь посмотрите вокруг, сколько у нас умных, которые знают, что власть у нас поступает правильно потому, что она действует строго по законам и исполняет всё, что скажут в телевизоре мужики, которых СМИ называют «президент Путин».

И я хочу разъяснить им следующее. Когда депутатов будут судить, и они наймут вас, умных, адвокатами, то вы, умные, будете иметь право говорить что угодно в защиту депутатов – и то, что попрать права и свободы суверена депутатам разрешал сам суверен в Конституции, и то, что войны не было, а была некая военная спецоперация, и что угодно. Вы даже обязаны будете всё это сказать, чтобы защитить несчастных паразитов.

Но преступление депутатов длится – депутаты продолжают удерживать власть суверена. Поэтому, когда вы, умные, сегодня уверяете, что депутаты ничего преступного не делают, то вы не просто болтаете – вы устраняете препятствия для осуществления депутатами своего преступления.

А согласно статье 33 «Виды соучастников преступления»: «5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий…». Вы устраняли и устраняете препятствие в виде возмущения и сопротивления суверена покушением на его власть. И ваша вина безусловна!

Понятно, никто не помешает вашей уверенности, что всё мною сказанное – это чепуха! Вы же умные люди – вам совершенно понятно, что вы правы потому, что большинство граждан России, как и вы, тоже слушает «национального лидера». Я даже не буду переубеждать вас, просто напомню, что немцы тоже были умные и большинство их было уверено в правоте вождя немецкого народа, Гитлера, потому, что большинство считало его гением, когда он послал немецкую армию в СССР осуществлять специальную военную операцию «Барбаросса». И первые два года войны правота Гитлера и умных немцев была очевидна.

Но потом, правда, что-то пошло не так.

Но вы же умные – у вас всё будет так!