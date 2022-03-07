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Московский листок

На антивоенной акции в Москве задержали 1,7 тысячи человек

Опубликовано 07.03.2022 в разделе комментариев 0

суд закон
На антивоенной акции в Москве задержали 1,7 тысячи человек

Как сообщает РБК, по оценкам МВ РФ, в акции участвовали порядка 2,5 тысячи активистов.

В Санкт-Петербурге прошло подобное мероприятие, собравшее около полутора тысяч протестующих, 750 из которых были задержаны.

Также протесты состоялись и в других российских регионах. Там на акции собрались всего до 1200 участников. В субъектах РФ задержали 1061 демонстранта.

Ранее сегодня стал известно, что в Москве в аварию попал автозак с задержанными. В МВД уточнили, что на момент ДТП в автозаке было 29 человек, в том числе пятеро полицейских.

***

Как видим, усиленные наказания за антивоенную агитацию, причем в официально мирное время, не привели к сокращению антивоенного движения.

Удивительно другое - в обществе открыто формируется провенное крыло, чего не было давно. По всей Москве появились грффити с буквой Z, та же буква на грузовиках и легковых машинах, даже на некоторых такси. Идет открытая агитация за войну, но полиция никого за это не ловит, и к соответствующей статье УК не привлекает. Наоборот, привлекают тех, кто против...

У нас на глазах, по ходу "денацификации" Украины, Россия сама превращается в "бандерштадт", только с флагом другого цвета. 

Мы понимаем, что антивоенная демонстрация в Киеве или Одессе, сегодня невозможна, особенно после раздачи гражданам десятков тысяч "стволов" и миллиона патронов. 

Но теперь она невозможна и в Москве, где за лозунг "Нет войне!" впаривают как за оправдание фашизма, но что самое ужасное - под улюлюканье и радостные крики существенной части граждан. Народ и полиция едины! Война - это мир! 

Еще немного, и можно будет раздавать населению автоматы - отстреливать тех, кто против войны...

А.Б.



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