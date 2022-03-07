Все проблемы коммунисты решают через заявления

Газеты "Правда" № 20, 21, 22 начинаются с заявлений Г.Зюганова. Я писал и раньше, что проблемы коммунисты решают через заявления. Написал и в светлый кабинет. Сколько за год они изводят цветов и венков и кто же их оплачивает? Думаю, что это мы с вами. За наши голоса Г.Зюганов получает миллиарды из бюджета, на них и делает свою политику. На этот раз заявление опубликовано под заголовком "Военные преступления нацистов - бандеровцев должны получить осуждение всего мира".

Пропаганда власти полностью завладела головой Геннадия Андреевича, о чём он сам пишет не подозревая. "Стала вполне ясна тактика карателей из национальных батальонов, которые терпят поражение в столкновении с войсками ЛНР - ДНР". Поражение они терпят не от войск ЛНР - ДНР, а от российских и то не полностью. Обстрелы территорий ЛНР - ДНР продолжаются, гибнут люди, рушатся здания, подрывается инфраструктура, люди сидят без света, воды, отопления и выйти не могут. А вы о войсках ЛНР - ДНР. В 2014 году можно было решить проблему Украины без потерь, но вы молчали, даже заявлений не писали. И далее сравнивает с уходом фашистов во время войны. Тактика фашизма не меняется, значит к ней надо было подготовиться прежде чем российской армии вступить на землю Украины. Рушатся дома, инфраструктура и чёрт с ними, погибают наши военные и когда многие проблемы власть перестанет решать за счёт гибели наших солдат. Да и вы не особенно противитесь. Ваши родственники случайно не записались в ополчение? Может покажите пример.

Геннадий Андреевич особенно после больницы впадает в детство. "Каждый день гибнут мирные жители. Это военные преступления. Запад даже не пытается остановить огонь по жилым кварталам Донбасса, что делает моралистов и гуманистов в Европе и США соучастниками военных преступлений". Вы бы лучше позаботились о наших солдатах, за что они погибают ротами за сутки. Или вам это не интересно знать и принимать меры, хотя бы тыкать пальцем нашему министру. Народ, который следит за операцией говорит, что она не была подготовлена. У нас в этой области нет специалистов, есть арапы, которые шапками пытаются решить проблему. Сегодня зашёл в наш деревенский магазин хлебушка прикупить. В очереди человек пять и в основном старики. Один показывает пальцем на витрину и спрашивает продавца, по чём рыба? Она отвечает, что за кило 600 рублей. Я поперхнулся от такого ответа и говорю, что коммунисты так не воровали. Старик передо мной бодрым голосом говорит, что сейчас нами правят те же коммунисты только переоделись. Вот и пойми наш народ. Поразмыслив прихожу к выводу, что этот старик прав. Путин ведь тоже был коммунистом, а потом понял, что без партбилета жить легче. И сейчас действительно у власти большинство бывших коммунистов. Нам надо от них избавляться и как - то возрождать большевиков.

"Западу нужно более пристально посмотреть на облик тех, кого они защищают с пеной у рта. Ведь это последователи гитлеровского наймита Бандеры и его палачей". После такого предложения Зюганова Запад конечно пристально посмотрит на своих националистов и отменит войну, склонив голову на колени Геннадия Андреевича. Какое отношение зверства фашистов во время Отечественной войны имеют к нынешней войне на Украине? Что вы сделали сидя в думе балластом для того, чтобы не было войны? Венки возложили, не надсадились? Напоминает о поджоге в Одессе дворца профсоюзов в 2014 году , в котором сгорело около 50 человек. Напомнил и что дальше? Стараетесь показать, что вы в курсе событий Украины и России. Вы кого из себя строите? Постороннего наблюдателя. Народу такие наблюдатели не нужны. Вот этими статьями вы компрометируете себя и народ ещё больше вас ненавидит. Вы ведь кроме заявлений ничего не предпринимаете.

В 1952 году И.Сталин писал: "Мы, старики, все перемрём. Но нужно подумать, кому в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела? Кто её понесёт вперёд? Для этого нужны более молодые, преданные люди, политические деятели". Зюганов часто вспоминает и говорит о Ленине, Сталине, но ничего не делает. Одним словом самый настоящий тунеядец с которыми в СССР вели борьбу.

"Нас поражают двуличие и лицемерие так называемых борцов за мир". А вы чем от них отличаетесь? О каком мире вы говорите? Прямой войны в России нет, но люди мрут миллионами. Л.Бокерия говорит, что только от сердечно - сосудистых заболевай в год умирает до 1 700 000 человек. Почему? Да потому что развалена медицина и есть лекарство, которое медицина не хочет производить. Власть сберегает деньги от уменьшения количества пенсионеров. Сперва срок трудовой продлили, потом лишили пенсионеров медицинского обслуживания. Попробуйте в нашем положении попасть в стационар. Например, у нас в поликлиники нет кардиолога, ревматолога, а клиентов хоть отбавляй.

"Мы задаём простой вопрос: почему вы 8 лет молчали, когда чуть ли не каждый день из орудий обстреливали жилые кварталы Донбасса, когда каждый день гибли мирные жители?" Вы это кому задаёте вопрос? А что вы сами делали эти 8 лет? Жили и не плохо жили на людском горе. Наша зарплата не стоит вашего похода в ресторан. Вы тоже молчали и собирали с народа материальную помощь. Кто оплачивал продукты, медикаменты, строительные материалы? Народ!

Наконец Зюганов вспомнил о военнослужащих. " Мы надеемся, что удастся избежать серьёзных потерь не только среди военнослужащих Российской армии, но и среди солдат и офицеров ВСУ". Меня бесит его фраза "серьёзных потерь". Значит 5 - 10 солдат погибнет это нормально. А вы своего внука отправьте на Украину в нашу армию и посмотрим как вы тогда отзовётесь на счёт потерь.

Прочитал вот это заявление и такая тоска обуяла, что слов нет. Стратегом Зюганов себя посчитал. Всё что он написал народу уже осточертело и авторитет Зюганова уже ниже плинтуса, а он всё никак не уймётся.

Исполните просьбу Сталина уходите и дайте дорогу молодым и понимающим проблемы России. Сразу скажу, что в вашей среде таких нет. Поищите на стороне и там действительно есть настоящие и просто нормальные люди и не обязательно быть коммунистами. Сейчас даже лучше если будет претендовать на пост президента простой российский политик. Вы скомпроментировали звание коммуниста. И последнее. "Призываем международное сообщество осознать всю пагубность этого курса для дела мира и подлинной демократии во всём мире". Где Зюганов увидел международное сообщество? 36 стран закрыли своё пространство для полётов Российских самолётов. До сих пор не признана вакцина от вируса. Вы своей поддержкой президента отбросили страну в предреволюционные годы. А большевиков нет.