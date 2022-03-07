Не надо обвинять русских

Я, конечно, понимаю, что там война и эмоции, но некоторые посты с украинской стороны, в которых сравнивается храбрость украинцев на «освобожденных» территориях, идущих на танки и стреляющих в воздух солдат, и «трусость» русских, бегущих от полицейского с дубинкой, вызывают активное неприятие.

На самом деле, русские много раз доказывали, что могут бросаться на танки не хуже других. Так было и 91-м и в 93-годах. И потом в Украине полно русских, а в России полно украинцев. Тут дело не в национальной трусости, а в разных эмоциональных состояниях общества. В Украине сегодня – это ненависть и возмущение, а в России – апатия и растерянность. Украинцы, в том числе недавно пророссийские, возмущены коварным нападением, в которое до конца не верили. Они не звали освободителей и не понимают с какой стати их города бомбят. Тут вскипает ярость благородная.

В России оппозиция недавно приняла бой и была разбита, её лидеры почти в полном составе уехали из страны. Глубинный народ находится в растерянности от происходящего. Люди пытаются найти, какие-то причины нападения и не находят. Они сегодня в большинстве своём не понимают, что происходит. Может быть начальство что-то знало, не могло же оно просто так начать войну. Ярость появится, когда люди поймут, что Путин поставил страну на карту и проиграл. Вот тогда будет ярость, тогда закипит. Но для этого нужно время.

Кроме того, первая реакция у глубинного народа, погруженного в невежество капиталистической системой, заключается в том, что наши дерутся с х…лами и нужно быть за наших. Это очень простые реакции, свойственные всем народам. Не сомневаюсь, что в Баку был бы национальный праздник, если бы азербайджанские войска дошли до Еревана и разнесли бы его. Аналогично и армяне. Далеко не уверен, что сами украинцы справились бы с подобным испытанием. Во всяком случае, там регулярно шовинистические чувства народа подогревались рассказами о военном возращении Крыма. И вряд ли мы увидели бы массы людей, выступающих против бомбардировок Севастополя. Увы, но именно такова реальность современного мира. Всё это, конечно, не отменяет того факта, что люди мира ждут антивоенной реакции со стороны народа России. И такая реакция обязательно будет.