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Московский листок

Олег Двуреченский о событиях на Украине

Опубликовано 07.03.2022 в разделе комментариев 1

#украина #война #двуреченский

Видный историк и археолог, деятель коммунистического и левого движения, в 2014 - создатель и руководитель Антифашистского штаба, многократно ездивший на Донбасс с гуманитарными грузами и не только, сегодня задается вопросом - что с нами со всеми происходит?

#война, #Украина, #Двуреченский



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Всего комментариев к статье: 1
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Доходились в тайгу парою педерасты старые!
Кривоноги-Кабаев должен быть казнен!-Жеглов! написал 07.03.2022 10:42
Откуда этот дебилоид выполз?
Весь мир против рашки-путиняшки, а какой-то опездол вылез и орет - "Надо закончить с фашистским режимом в Украине! Не останавливайтесь! Через 5-6 лет украинцев можно перепрограммировать!"
Паренек этот, видимо, "вечернего мудозвона" наслушался.
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