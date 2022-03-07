Олег Двуреченский о событиях на Украине #украина #война #двуреченский Видный историк и археолог, деятель коммунистического и левого движения, в 2014 - создатель и руководитель Антифашистского штаба, многократно ездивший на Донбасс с гуманитарными грузами и не только, сегодня задается вопросом - что с нами со всеми происходит? #война, #Украина, #Двуреченский



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