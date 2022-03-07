Олег Двуреченский о событиях на Украине

Видный историк и археолог, деятель коммунистического и левого движения, в 2014 - создатель и руководитель Антифашистского штаба, многократно ездивший на Донбасс с гуманитарными грузами и не только, сегодня задается вопросом - что с нами со всеми происходит?
#война, #Украина, #Двуреченский
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Кривоноги-Кабаев должен быть казнен!-Жеглов! написал 07.03.2022 10:42
Весь мир против рашки-путиняшки, а какой-то опездол вылез и орет - "Надо закончить с фашистским режимом в Украине! Не останавливайтесь! Через 5-6 лет украинцев можно перепрограммировать!"
Паренек этот, видимо, "вечернего мудозвона" наслушался.