В Красноярске обнаружена угроза миру

В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне", нанесённую на постамент памятника Ленину путём " удаления снежного покрова ".

Не знаешь чему больше удивляться - абсурдности обвинения или изобретательности составителей протоколов.

То есть на снегу написала "Нет войне!" и получила обвинение в дискредитации вооруженных сил РФ, а также нанесла угрозу миру во всем мире...

Граждане, когда будете писать на снег, старайтесь, чтобы след был в виде буквы Z, тогда вы сможете объяснить, что проводили акцию в поддержку спецоперации, а не ссали в общественном месте.

А.Б.