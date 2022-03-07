В Красноярске обнаружена угроза миру

В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне", нанесённую на постамент памятника Ленину путём " удаления снежного покрова ".
Не знаешь чему больше удивляться - абсурдности обвинения или изобретательности составителей протоколов.
То есть на снегу написала "Нет войне!" и получила обвинение в дискредитации вооруженных сил РФ, а также нанесла угрозу миру во всем мире...
Граждане, когда будете писать на снег, старайтесь, чтобы след был в виде буквы Z, тогда вы сможете объяснить, что проводили акцию в поддержку спецоперации, а не ссали в общественном месте.
А.Б.
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Хорошая идея написал 07.03.2022 15:51
С наступающим праздником, дорогие женщины!
Удачи в Z-писании!
Лиззи написал 07.03.2022 15:51