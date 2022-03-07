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Московский листок

В Красноярске обнаружена угроза миру

Опубликовано 07.03.2022 в разделе комментариев 2

суд закон
В Красноярске обнаружена угроза миру

В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне", нанесённую на постамент памятника Ленину путём " удаления снежного покрова ".

Не знаешь чему больше удивляться - абсурдности обвинения или изобретательности составителей протоколов.

То есть на снегу написала "Нет войне!" и получила обвинение в дискредитации вооруженных сил РФ, а также нанесла угрозу миру во всем мире...

Граждане, когда будете писать на снег, старайтесь, чтобы след был в виде буквы Z, тогда вы сможете объяснить, что проводили акцию в поддержку спецоперации, а не ссали в общественном месте.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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когда будете писать на снег, старайтесь, чтобы след был в виде буквы Z
Хорошая идея написал 07.03.2022 15:51
Только у мужиков вряд ли такая буква получится. Это под силу только дамам с хорошей струей. И обязательно моча должна быть желтой. Желтая буква на голубоватом снегу... - красота!
С наступающим праздником, дорогие женщины!
Удачи в Z-писании!
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(без названия)
Лиззи написал 07.03.2022 15:51
"Это-не преступление.Это-гораздо хуже. Это-ошибка"-Талейран в частном разговоре по поводу захвата и расстрела по приказу Наполеона герцога Энгиенского, члена семейства свергнутой династии Бурбонов...
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