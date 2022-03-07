Цена войны: рейтинг преддефолтный, газ по 2400, продукты с ограничением в одни руки

Moody's второй раз за неделю понизило рейтинг России

Рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный рейтинг России до преддефолтного уровня — с B3 до Ca с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства. Это связано с опасениями «по поводу способности и готовности» России оплачивать свои долговые обязательства.

«Понижение рейтингов России обусловлено ожиданием Moody's, что контроль за движением капитала со стороны Центрального банка России ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям», — отмечается в сообщении.

Агентство пояснило, что понижение суверенного рейтинга России связано со значительно возросшим риском дефолта и угроз для макроэкономической стабильности из-за введенных санкций, а также опасений о больших, чем в среднем за предыдущее время, потерям для инвесторов из-за «непредсказуемости действий правительства».

В случае дефолта России Moody’s ожидает типичной для рейтинга Ca нормы возврата инвестиций на уровне 35–65% от вложенных средств.

Магазины начали ограничивать количество товаров при покупках

"Лента" ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн за один раз, сообщается в Telegram-канале ретейлера.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники, добавляется в материале.

"Эта вынужденная мера направлена на снижение рисков искусственного вымывания товара с полок вследствие закупок больших объемов продукции в магазине для дальнейшей перепродажи по завышенным ценам", - подчеркивают в компании.

Ранее аналогичную меру ввела компания Х5 Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и дискаунтерами "Чижик".

Газ в Европе уже по 2400

Цены фьючерсов на газ в Европе по итогам пятницы выросли на 27%, а в ходе торгов обновили исторический максимум и превысили отметку в 2,4 тысячи долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Кому война, а кому внезапное и колоссальное обогащение.

Я понимаю, почему "слуги народа" затягивают мирные переговоры, а Европа смотрит на это весьма благосклонно. Клоуны в кепках - это смешно и очень рентабельно.

Ну и Газпром качает газ усиленными темпами все время спецоперации.

Вы спросите, почему все это началось сейчас, а не в 2014-м году или 3-4-5 лет назад?

А я напомню, что вообще все неурядицы с Украиной начались вокруг газа, газотранспортной системы и цен на голубое золото.

Ну, а заканчивается все рекордным повышением цен на газ. Не знаю, какой из Путина главковерх, но вот в области газового трейдинга специалист он выдающийся.

А.Б.