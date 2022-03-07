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Московский листок

Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока

Опубликовано 07.03.2022 в разделе комментариев 4

путин рогозин роскосмос
Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока

Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.

"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.

Хорошо декламирует, с выражением. И чего его в оборонку потянуло? Мог бы на детских утрениках хорошие деньги зарабатывать...

Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского.

Вот теперь, стало быть, возвращает. Начали с Украины, а Прибалтике, Польше и Финляндии приготовиться?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
дог написал 07.03.2022 17:02
"Ядерный рай"... Актуально... Милошевич был куда как более порядочный человек, защищавший свою страну и сгинул в Гааге.. Этот предпочтет "ядерный рай" для всех, а сам будет сидеть в бункере...
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(без названия)
Naturalist написал 07.03.2022 16:40
Людей, которые пережили великую войну и знают, что это такое почти не осталось, поэтому сегодня стало возможно все, что угодно.
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(без названия)
к=- написал 07.03.2022 16:40
"Грусть? Ее развеет отравленный пар с галицийских кровавых полей..." Блок, 1914 год. Прибалтика была , Финляндии не было, всего этого больше никогда не будет.. Скорее будет ядерный "рай"....
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Скифы
Вся строфа написал 07.03.2022 16:18
Мильоны &#8212; вас. Нас &#8212; тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы &#8212; мы! Да, азиаты &#8212; мы,
С раскосыми и жадными очами!
В точку!
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