Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока

Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.

"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.

Хорошо декламирует, с выражением. И чего его в оборонку потянуло? Мог бы на детских утрениках хорошие деньги зарабатывать...

Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского.

Вот теперь, стало быть, возвращает. Начали с Украины, а Прибалтике, Польше и Финляндии приготовиться?

А.Б.