Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока

Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Александра Блока "Скифы", объясняющее особую роль России в мире.
"Мильоны — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы. / Попробуйте, сразитесь с нами!" —продекламировал он.
Хорошо декламирует, с выражением. И чего его в оборонку потянуло? Мог бы на детских утрениках хорошие деньги зарабатывать...
Стихотворение "Скифы" Блок написал в январе 1918 года после приостановки проходивших в Брест-Литовске мирных переговоров. Тогда Германия выдвинула ультимативные требования, согласно которым РСФСР теряла территории Украины, частично Белоруссии, Польши и Прибалтики, а также Великого Княжества Финляндского.
Вот теперь, стало быть, возвращает. Начали с Украины, а Прибалтике, Польше и Финляндии приготовиться?
А.Б.
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дог написал 07.03.2022 17:02
Naturalist написал 07.03.2022 16:40
к=- написал 07.03.2022 16:40
Вся строфа написал 07.03.2022 16:18
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
В точку!