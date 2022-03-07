Обзор новостей с Анатолием Барановым.
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1 На антивоенной акции в Москве задержали 1,7 тысячи человек https://forum-msk.org/material/news/1... 2
В Генштабе вспомнили про бомбардировки оборонных заводов https://forum-msk.org/material/news/1...
3 Moody's второй раз за неделю понизило рейтинг России https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Магазины начали ограничивать количество товаров при покупках
5 Взрыв на нефтебазе в Луганске
6 Арахамия объяснил кепку на переговорах
7 Газ в Европе уже по 2400
8 В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне" https://forum-msk.org/material/news/1...
9 Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока
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