В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне" #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Обзор новостей с Анатолием Барановым. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 На антивоенной акции в Москве задержали 1,7 тысячи человек https://forum-msk.org/material/news/1... 2 В Генштабе вспомнили про бомбардировки оборонных заводов https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Moody's второй раз за неделю понизило рейтинг России https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Магазины начали ограничивать количество товаров при покупках 5 Взрыв на нефтебазе в Луганске 6 Арахамия объяснил кепку на переговорах 7 Газ в Европе уже по 2400 8 В Красноярске преступной признали надпись "Нет войне" https://forum-msk.org/material/news/1... 9 Глава "Роскосмоса" Рогозин записал видео, где зачитал стихотворение Блока



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