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Московский листок

В Донецке задержан корреспондент газеты "Рабочая Демократия"

Опубликовано 08.03.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
В Донецке задержан корреспондент газеты "Рабочая Демократия"

06 марта в Донецке был задержан сотрудниками МГБ наш товарищ, корреспондент газеты «Да здравствует Рабочая Демократия» (РД) Артем Бородин. Он и его жена Екатерина Савельева, также корреспондент «РД», находились в ДНР еще до начала «спецоперации». Кроме того, что Артем, будучи гражданином РФ, является уроженцем Донецка, и просто поехал с супругой навестить родственников, товарищи также занимались оцифровкой фильма «Ленин в огненном кольце» 1993г, представляющего историческую и художественную ценность. Кстати, этот фильм, единственный существующий в мире экземпляр пленки которого находился у Артема, является собственностью Луганской государственной Академии культуры и искусств имени М. Матусовского, с которой редакция «РД» имеет договоренность о бесплатной оцифровке. Попытка МГБ изъять эти пленки – хищение имущества другого государства - ЛНР. 

Начало «спецоперации» не позволило товарищам выехать из ДНР и доставить в РФ пленку с фильмом для оцифровки. Но, оставшись в фактической зоне боевых действий, товарищи приняли решение взаимодействовать с донецкими коммунистами и рабочими активистами. Местным активом была составлена листовка для рабочих, содержание которой в двух словах: о необходимости создания профсоюзов и борьбы за свои права после окончания «спецоперации». Текст листовки не противоречит ни российскому законодательству, ни законам ДНР. В качестве контактных данных был указан кьюаркод-ссылка на телеграмм-канал с аналитикой, также вполне легального содержания.

Тем не менее, за распространение данной листовки Артема утром 06 марта вызвали на «беседу» в МГБ и связи с ним нет до сих. В тот же день сотрудники МГБ пришли домой к Артему с обыском, но так и не объяснив ни причины обыска, ни суть претензий. Они изъяли рабочий ноутбук Артема, и другую оргтехнику. Екатерину забрали на допрос в МГБ, где продержали до поздней ночи и почему-то с завязанными глазами. Характер вопросов сотрудников носил иррациональный и некорректный характер: из интересовала личная жизнь Екатерины, цвет ее волос, ее фигура, впрочем, интересовала и РРП, и ряд наших товарищей в России, посты в нашей группе ВК. По содержанию листовки «госбезопасники» задавали вопросы об элементарных терминах. Например, они не знали значение слова «империализм», не понимали, что такое «переходные» (то есть теоретически выполнимые, но на практике заведомо неисполнимые) требования и зачем их выдвигать. Словом, вели себя, как предельно некомпетентные и элементарно невоспитанные люди. Про судьбу Артема сотрудники МГБ сказали следующее: «ему грозит от 5 до 15 лет за экстремизм, терроризм и покушение на конституционный строй ДНР», но несколько позже: «ему грозит 30 суток ареста». Екатерину же обещали «депортировать в Россию», так как она гражданка РФ. На замечание, что Артем – тоже гражданин РФ и его тоже тогда надо депортировать, сотрудники МГБ внятного ответа не дали. Екатерину отпустили поздно вечером, прямо перед началом комендантского часа. 

Как видим, МГБ ДНР ведет себя неадекватно, всеми своими действиями демонстрируя неадекватность власти республики. На фоне разговоров Кремля о необходимости «денацификации» в Украине, все это выглядит более чем омерзительно и абсурдно. Похоже, что для «денацифицикации», точнее «дефашизации» вовсе не надо было ходить так далеко (аж до Киева), а нужно было дойти всего-то до Донецка.

требует от власти ДНР немедленно прекратить беспредел! Задержание человека без суда и следствия – это бандитизм. «Допрос» человека завязанными глазами, без адвоката, без предъявления обвинения или иного указания процессуального статуса – это тоже что-то из области криминальных разборок. Если у власти в ДНР сидят не братки из подворотни, они должны немедленно освободить похищенного гражданина РФ и принять меры к сотрудникам МГБ, являющимся видимо «оборотнями в погонах». Если же власть республики уподобилась браткам, поступать с таковой «властью» надлежит соответствующе. 

Редакция «РД» требует от властей РФ, от МИДа РФ, вмешаться в ситуацию и принять все возможные меры к освобождению гражданина РФ, похищенного на территории другого государства (раз уж РФ признала суверенитет ДНР).

На данный момент редакция «РД», готовит обращения в ФСБ РФ и МИД РФ по поводу похищения нашего корреспондента.

РРП-Информ



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Всего комментариев к статье: 1
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костюм с отливом и в Ялту
лейба иванов написал 08.03.2022 01:05
чего захотели ..... щас будут шарахаться от каждого столба.
Это вам только начало.Впереди ленский расстрел рабочих.
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